Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ 21 Ekim 2025 su kesintisi programı

Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ 21 Ekim 2025 su kesintisi programı

Tuğba Güner
13:1421/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
ASKİ 21 Ekim 2025 Salı günü Ankara’da bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacak. ASKİ resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beypazarı, Çankaya ve Yenimahalle başta olmak üzere etkilenen bölgelerde içme suyu hattı arızaları nedeniyle su akışı duracak. Vatandaşlar “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu merak ediyor. ASKİ’den yapılan açıklamaya göre kesintiler arızanın giderilmesiyle birlikte sona erecek. Ankara'da sular ne zaman gelecek? Sincan, Polatlı, Etimesgut, Elmadağ, Beypazarı sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yapılan duyuruda 21 Ekim tarihinde Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallleler duyuruldu.

Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ 21 Ekim 2025 su kesinti programı


Sincan

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 21 Ekim Salı günü sabah saatlerinde Sincan ilçesi İstiklal Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde ana boru patlağı meydana geldiğini açıkladı. Arıza nedeniyle bölgede plansız su kesintisi uygulanıyor. ASKİ ekipleri, arızanın onarımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Arıza Başlangıcı: 21.10.2025 – 08:20

Tahmini Tamir Saati: 21.10.2025 – 16:00

Etkilenen Bölgeler:

İstiklal Mahallesi

Gazi Mahallesi

Cumhuriyet Mahallesi








Yenimahalle

Yenimahalle ilçesi Demetgül Mahallesi’nde, gece saatlerinde Enerjisa ekiplerinin çalışma esnasında şebeke hattına zarar vermesi sonucu plansız su kesintisi meydana geldi.

ASKİ, ekiplerin arızayı onarmak üzere bölgede çalışmalarına başladığını bildirdi.

Arıza Başlangıcı: 21.10.2025 – 02:45

Tahmini Tamir Saati: 21.10.2025 – 11:00

Etkilenen Bölge:

Demetgül Mahallesi

ASKİ, arızanın giderilmesiyle birlikte su akışının kademeli olarak normale döneceğini duyurdu.






Ankara’da Su Kesintileri Devam Edebilir

ASKİ, son günlerde artan altyapı arızaları ve bakım çalışmaları nedeniyle farklı bölgelerde geçici su kesintileri yaşanabileceğini duyurdu. Vatandaşların, kesinti duyurularını ASKİ mobil uygulaması veya resmî internet sitesi üzerinden takip etmeleri önerildi.

