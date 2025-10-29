Anne ve babasının üzerine evi olan TOKİ sosyal konuta başvurabilir mi? 500 bin sosyal konut projesine kimler başvurabilir?

TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru şartları nedir?

Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek. Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek. Deprem bölgesinde yaşayan ve projeye başvuru yapmak isteyenler için nüfus kayıt örneği veya 1 yıl ikamet şartı yeterli olacak.