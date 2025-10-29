TOKİ 81 ili kapsayan yeni bir konut seferberli başlatıyor. 500 bin sosyal konut projesine başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Peki TOKİ sosyal konut genç başvuruda kimler bulunur, anne ve babasının üzerine evi olan TOKİ sosyal konuta başvurabilir mi? İşte detaylar.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak, 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Konutlar 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu. Peki Anne ve babasının üzerine evi olan TOKİ sosyal konuta başvurabilir mi? 500 bin sosyal konut projesine kimler başvurabilir?
5- 10/11/1995 tarihinden sonra doğan başvuru sahiplerinin; Kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları, anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dâhilinde 24 Ekim 2025 tarihi tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları, anne ve babaları daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacaktır.
TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru şartları nedir?
Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek. Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek. Deprem bölgesinde yaşayan ve projeye başvuru yapmak isteyenler için nüfus kayıt örneği veya 1 yıl ikamet şartı yeterli olacak.
TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı nasıl?
Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.
Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak.
Projeye başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alınacak. İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek. Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.