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AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı! 2025 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav yerleri sorgulama ekranı

AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı! 2025 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınav yerleri sorgulama ekranı

Tuğba Güner
13:5517/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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AÖF sınav takvimi ve AÖF sınav giriş belgesi sorgulanıyor. İkinci yarıyıl vize sınavları için Açıköğretim Fakültesi öğrencileri sınav giriş yerlerini araştırıyor. Sınava sayılı günler kala, AÖF sınav giriş belgesi erişime sunuldu. AÖF vizelerinde öğrencilere, her ders için 20 sorulurken 30 dakika süre verilmektedir. Peki, "AÖF ara sınavyerleri nasıl öğrenilir? İşte 2025 AÖF vize sınav yerleri sorgulama ekranı...

AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2025 AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı. Ara sınavları 19-20 Nisan’da yapılacak. Peki, AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?


AÖF’ten yapılan açıklamada “ Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı!


Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz” ifadeleri yer aldı.

AÖF ARA SINAVLARI NE ZAMAN 2025?


AÖF 2024-2025 Öğretim Yılı bahar dönemi vize (ara sınavları) 19-20 Nisan 2025 Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleşecek.

Sınavların sabah oturumu 09:30'da, öğleden sonra oturumu ise 14:00'te gerçekleşiyor.


SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının, sınavların tamamlanmasının ardından yaklaşık iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. 2025 Nisan ayının sonunda sonuçlara erişim sağlanabileceği öngörülüyor.

AÖF VİZE (ARA) SINAV GEÇME NOTU

AÖF sınavlarına girecek öğrencilerin derslerden başarılı sayılması için ders başarı puanlarının 35 veya üzeri olması gerekir.

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