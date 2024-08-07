AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri yakından takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yeni kayıt tarihleri açıklandı. Buna göre yeni AÖF kayıtları 19 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak. İşte 2024-2025 AÖF kayıt yenileme ve güz ve bahar dönemi sınav takvimi.
AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, önlisans ve lisans eğitimini açıktan okuyacak adayların gündeminde yer alıyor. Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir. 2024-2025 akademik yılı yeni kayıt, kayıt yenileme ile güz ve bahar dönemi sınav takvimi netleşti. İşte detaylar.
Buna göre; Ön lisans programlarını tercih edebilmek için TYT sınav puanının hesaplanmış olmasıLisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde (SAY, SÖZ, EA) sınav puanının hesaplanmış olması gerekmektedir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir ön lisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadır.
AÖF Kayıt İşlemleri Ne Zaman Yapılacak?
2024-2025 Öğretim Yılı İçin Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri 19 -23 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılacak.
AÖF yeni kayıt nasıl yapılır?
En Az Lise veya Dengi Okul Mezunu Olanlar İçin Yeni Kayıt: Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.
Buna göre; Ön lisans programlarını tercih edebilmek için TYT sınav puanının hesaplanmış olmasıLisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde (SAY, SÖZ, EA) sınav puanının hesaplanmış olması gerekmektedir.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir ön lisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadır.
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına yerleştirilen adayların kayıtları YKS Yeni Kayıt ve YKS Ek Yerleştirme kayıt türleri ile yapılmaktadır.
Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans Programları
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat (Arapça)
İlahiyat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği
Spor Yönetimi
Tarım Teknolojisi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yaşlı Bakımı
Yerel Yönetimler
Web Tasarımı ve Kodlama
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları
Felsefe
Görsel İletişim Tasarımı
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Yönetim Bilişim Sistemleri
İktisat Fakültesi Lisans Programları
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisatİktisat (İngilizce)
Maliye
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
İşletme Fakültesi Lisans Programları
Havacılık Yönetimi
İşletmeİşletme (İngilizce)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik