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AÖF yeni kayıtları ne zaman başlayacak? 2024-2025 AÖF kayıt yenileme ve sınav tarihleri

16:59 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:07 - 7/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
<p>AÖF kayıt ve sınav tarihleri</p>
AÖF kayıt ve sınav tarihleri

AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri yakından takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yeni kayıt tarihleri açıklandı. Buna göre yeni AÖF kayıtları 19 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak. İşte 2024-2025 AÖF kayıt yenileme ve güz ve bahar dönemi sınav takvimi.

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AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, önlisans ve lisans eğitimini açıktan okuyacak adayların gündeminde yer alıyor. Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir. 2024-2025 akademik yılı yeni kayıt, kayıt yenileme ile güz ve bahar dönemi sınav takvimi netleşti. İşte detaylar.

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Buna göre; Ön lisans programlarını tercih edebilmek için TYT sınav puanının hesaplanmış olmasıLisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde (SAY, SÖZ, EA) sınav puanının hesaplanmış olması gerekmektedir. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir ön lisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadır.


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AÖF Kayıt İşlemleri Ne Zaman Yapılacak?

2024-2025 Öğretim Yılı İçin Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri 19 -23 Ağustos 2024 tarihlerinde yapılacak.

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AÖF yeni kayıt nasıl yapılır?

En Az Lise veya Dengi Okul Mezunu Olanlar İçin Yeni Kayıt: Anadolu Üniversitesinin Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci kabul edilmektedir.

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Buna göre; Ön lisans programlarını tercih edebilmek için TYT sınav puanının hesaplanmış olmasıLisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde (SAY, SÖZ, EA) sınav puanının hesaplanmış olması gerekmektedir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir ön lisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadır.

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2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına yerleştirilen adayların kayıtları YKS Yeni Kayıt ve YKS Ek Yerleştirme kayıt türleri ile yapılmaktadır.

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Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans Programları

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Aşçılık

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgisayar Programcılığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Emlak Yönetimi


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Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat (Arapça)

İlahiyat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Sosyal Medya Yöneticiliği

Spor Yönetimi

Tarım Teknolojisi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Yaşlı Bakımı

Yerel Yönetimler

Web Tasarımı ve Kodlama

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Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

Felsefe

Görsel İletişim Tasarımı

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

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İktisat Fakültesi Lisans Programları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisatİktisat (İngilizce)

Maliye

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

İşletme Fakültesi Lisans Programları

Havacılık Yönetimi

İşletmeİşletme (İngilizce)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

#AÖF
#AÖF kayıt tarihleri
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