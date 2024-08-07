Buna göre; Ön lisans programlarını tercih edebilmek için TYT sınav puanının hesaplanmış olmasıLisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde (SAY, SÖZ, EA) sınav puanının hesaplanmış olması gerekmektedir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bir ön lisans veya lisans programına yerleştirilenler kayıt hakkı kazanmaktadır.