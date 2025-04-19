AÖF SORULARI VE CEVAPLARI PDF EKRANI! 19-20 Nisan AÖF vize cevap anahtarı kitapçığı ve soruları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde 2024-2025 Bahar Dönemi ara sınav heyecanı başladı. 19-20 Nisan tarihlerinde düzenlenecek sınavlarda her ders için 20 soru yöneltilecek, öğrencilere 30 dakika süre tanınacak. AÖF sınav maratonunun tamamlanmasının ardından gözler bu kez soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranına çevrilecek. Sınav netlerini hesaplamak isteyen adaylar, E-Kampüs sistemi üzerinden yayımlanacak olan cevap anahtarını beklemeye koyuldu. Cevapların açıklanmasının ardından AÖF sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihle ilgili araştırmalar da hız kazandı.
Açıköğretim Fakültesi’nde (AÖF) bahar dönemi ara sınavları için geri sayım tamamlandı. 19-20 Nisan tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilecek olan vize sınavlarının ardından, öğrenciler bu kez AÖF soru ve cevap anahtarının ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı, Anadolu Üniversitesi’nin e-Kampüs sistemi üzerinden yayımlanacak ve her testte doğru cevap sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılarak puanlama yapılacak. Adaylar sınav sonrası net sayılarını belirleyerek puan hesaplaması yapabilecek. Vize sonuçlarının açıklanacağı tarih ise resmi takvim doğrultusunda netleşecek. Gözler şimdi çıkmış sınav sorularında ve sonuç ekranında.
AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?
2024 2025 AÖF bahar dönemi ara sınav oturumları bittikten sonra, sınav soruları ve cevapları sosyal medya ve https://ekampus.anadolu.edu.tr/#/login adresinden duyurulacak.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçları sınavın ardından yaklaşık 15 gün içerisinde açıklanıyor. AÖF sınav sonuçları Anadolu Mobil ve aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden ilan edilecek.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖRETİM SINAV PUANI HESAPLAMA
Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.
Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi AÖF Bahar Dönemi vize sınavları yarın yapılacak ilk oturumlarla başlayacak. İşte AÖF Bahar Dönemi vize sınav takvimi:
Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025