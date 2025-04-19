AÖF SORULARI VE CEVAPLARI PDF EKRANI! 19-20 Nisan AÖF vize cevap anahtarı kitapçığı ve soruları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Fakültesi’nde (AÖF) bahar dönemi ara sınavları için geri sayım tamamlandı. 19-20 Nisan tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilecek olan vize sınavlarının ardından, öğrenciler bu kez AÖF soru ve cevap anahtarının ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı, Anadolu Üniversitesi’nin e-Kampüs sistemi üzerinden yayımlanacak ve her testte doğru cevap sayısından yanlışların dörtte biri çıkarılarak puanlama yapılacak. Adaylar sınav sonrası net sayılarını belirleyerek puan hesaplaması yapabilecek. Vize sonuçlarının açıklanacağı tarih ise resmi takvim doğrultusunda netleşecek. Gözler şimdi çıkmış sınav sorularında ve sonuç ekranında.