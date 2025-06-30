Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? Kayıt ekranı, ücreti ve sınav tarihi hakkında detaylar

AÖF yaz okulu kayıtları başladı mı? Kayıt ekranı, ücreti ve sınav tarihi hakkında detaylar

10:2530/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri</p>
AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi AÖF 2025 yaz okulu kayıtları 30 Haziran’da başladı. Kayıt işlemi, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacak. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, ücreti ne kadar, yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 2025 yaz okulu kayıtları 30 Haziran'da resmen başladı. Kayıt başvuruları 4 Temmuz’da sona erecek. Kaydınızı tamamlamak için önce derslerinizi seçmeniz ve ardından kayıt ücretini ödemeniz gerekiyor. Söz konusu işlem, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Peki AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, 2025 AÖF yaz okulu kayıt ekranı, ücreti ve ders seçimi süreçleri hakkında bilgiler...

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI MI?

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu kayıt duyurusu yayımlandı. Buna göre, AÖF yaz okulu kayıt işlemi, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da başladı ve 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 22.00’de sona erecek.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacak.

Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Bilgi Sistemi”, “Ders Ekle-Sil İşlemleri” bağlantısından yapılacak.

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.


AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2024-2025 AÖF Yaz Okulu Ders Sayısı Ücretlendirme

1 Ders ₺1.400,00 TL

2 Ders ₺1.585,00 TL

3 Ders ₺1.770,00 TL

4 Ders ₺1.955,00 TL

5 Ders ₺2.140,00 TL

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF yaz okulu sınavı, 16 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak.

Öğrenciler sınavlarda ders kitabının Anadolum eKampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur.

AÖF YAZ OKULU VE ÖĞRENCİ KILAVUZLARI İÇİN TIKLAYINIZ


#AÖF
#AÖF yaz okulu kayıtları
#AÖF yaz okulu kayıt ücreti
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EFT Nasıl Yapılır? Hangi Saatlerde Gerçekleştirilir? Bankalar Arası Para Transferi Rehberi