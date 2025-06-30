Anadolu Üniversitesi AÖF 2025 yaz okulu kayıtları 30 Haziran’da başladı. Kayıt işlemi, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacak. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, ücreti ne kadar, yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 2025 yaz okulu kayıtları 30 Haziran'da resmen başladı. Kayıt başvuruları 4 Temmuz’da sona erecek. Kaydınızı tamamlamak için önce derslerinizi seçmeniz ve ardından kayıt ücretini ödemeniz gerekiyor. Söz konusu işlem, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Peki AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, 2025 AÖF yaz okulu kayıt ekranı, ücreti ve ders seçimi süreçleri hakkında bilgiler...
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI BAŞLADI MI?
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Açıköğretim Fakültesi 2024-2025 öğretim yılı yaz okulu kayıt duyurusu yayımlandı. Buna göre, AÖF yaz okulu kayıt işlemi, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da başladı ve 4 Temmuz 2025 Cuma günü saat 22.00’de sona erecek.
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacak.
Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Bilgi Sistemi”, “Ders Ekle-Sil İşlemleri” bağlantısından yapılacak.
Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.
AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
2024-2025 AÖF Yaz Okulu Ders Sayısı Ücretlendirme
1 Ders ₺1.400,00 TL
2 Ders ₺1.585,00 TL
3 Ders ₺1.770,00 TL
4 Ders ₺1.955,00 TL
5 Ders ₺2.140,00 TL
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF yaz okulu sınavı, 16 Ağustos 2025 tarihinde uygulanacak.
Öğrenciler sınavlarda ders kitabının Anadolum eKampüs ortamında sunulan güncel versiyonundaki (PDF) içerikten sorumludur.
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