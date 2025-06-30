Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 2025 yaz okulu kayıtları 30 Haziran'da resmen başladı. Kayıt başvuruları 4 Temmuz’da sona erecek. Kaydınızı tamamlamak için önce derslerinizi seçmeniz ve ardından kayıt ücretini ödemeniz gerekiyor. Söz konusu işlem, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Peki AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, 2025 AÖF yaz okulu kayıt ekranı, ücreti ve ders seçimi süreçleri hakkında bilgiler...