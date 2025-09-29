AÖL kayıt takvimi 2025: Açık lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Ortaokulu ve Lisesi için kayıt süresinin uzatıldığını açıkladı. Buna göre, yeni kayıt yaptıracak ya da mevcut kaydını yenilemek isteyen öğrencilerin 400 TL kayıt ücretini yatırmaları gerekiyor. Peki, AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri hangi tarihe kadar sürecek? Öğrenciler için güncellenen başvuru ve ödeme takvimi merak konusu oldu. Peki AÖL ders seçimi ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) için kayıt süresinin uzatıldığını duyurdu. Yeni kayıt yaptırmak veya mevcut kaydını yenilemek isteyen öğrenciler, 400 TL'lik kayıt ücretini yatırmaları gerekiyor. Peki AÖL kayıtları ne zaman sona erecek? MEB Açık öğretim ortaokulu ve lise yeni kayıt ve yenileme tarihleri. İşte detaylar.

AÖL yeni kayıt ve yenileme ne zaman sona erecek? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt süresinin uzatıldığını açıkladı. Daha önce 26 Eylül 2025 tarihinde sona ereceği belirtilen yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, alınan kararla birlikte 3 Ekim 2025 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.

AÖL yeni kayıt ve yenileme ücreti ne kadar? Yeni kayıt yaptırmak veya mevcut kaydını yenilemek isteyen öğrenciler, kayıt ücretini 03 Ekim 2025 saat 23.59'a kadar yatırabilecek. AÖL kayıt ücreti 400 TL olarak ödenmekte.

AÖL kayıt ücreti nasıl ödenecek? AÖL kayıt ücreti ödeme kanalları: odeme.meb.gov.tr üzerinden kredi kartıyla Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın ATM, mobil veya internet bankacılığı aracılığıyla ücret muafiyeti bulunan öğrenciler, kayıt kılavuzunda belirtilen koşulları sağlamaları halinde herhangi bir ödeme yapmadan kayıt işlemi gerçekleştirebilecek.