Ara tatil ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 Kasım ara tatil takvimi

Kasım ara tatili için geri sayım sona erdi. Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri son ders zilinin ardından kısa bir mola dönemine girdi. Hafta sonuyla birlikte başlayan ara tatilde öğrenciler hem dinlenme hem de ikinci döneme hazırlanma fırsatı buluyor. Okullar ne zaman açılacak? Kasım ara tatili 9 gün mü, ne zaman bitiyor? MEB 2025-2026 Kasım ara tatili takvimi.

1 /5 İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 7 Kasım Cuma günü ara tatil başlamadan önce son defa okula gitti. Hafta sonu tatilinin ardından ara tatil başlayacak. Öğrenciler ara tatilde iyice dinlendikten sonra 2. dönem için okula gidecek. Bu kapsamda okulların ne zaman açılacağı merak edilmeye başlandı. Peki okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitiyor?

2 /5 ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, okulların yeniden açılacağı tarihi net bir şekilde belirtiyor. Ara Tatil Başlangıcı: 10 Kasım 2025 Pazartesi Resmi Tatil Bitişi: 14 Kasım 2025 Cuma Hafta Sonu Dahil Tatil Süresi: 8 Kasım Cumartesi – 16 Kasım Pazar (Toplam 9 gün)







3 /5 Öğrenciler, ara tatilin bitiminde 17 Kasım 2025 Pazartesi günü ders başı yapacak ve birinci döneme kaldıkları yerden devam edecekler.

4 /5 15 TATİL NE ZAMAN? Öte yandan 15 gün tatil 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim-öğretim yılı tamamlanacak.