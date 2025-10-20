Yeni Şafak
Ara tatil ne zaman? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi

Ara tatil ne zaman? MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi

09:0820/10/2025, Pazartesi
<p><strong><em><u>Yarıyıl tatili tarihleri 2025-2026</u></em></strong></p>
Yarıyıl tatili tarihleri 2025-2026

Okulların yeni döneme başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatil tarihlerini yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı akademik takvime göre, ilk ders zili 8 Eylül’de çaldı. Öğrenciler bu yıl da iki ara tatil ve bir yarıyıl tatili yapacak. Buna göre, ilk ara tatil 10 Kasım’da başlayacak. Peki yarıyıl tatili ne zaman olacak? İkinci ara tatil hangi tarihe denk geliyor ve okullar ne zaman kapanacak? Eğitim takvimindeki tüm detaylar merak konusu.

Okulların 8 Eylül’de açılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci de ders başı yaptı. Öğrenciler ika ara tatil bir yarıyıl tatili yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) akademik takvimine göre 2025-2026 eğitim yılı ilk ara tatili 10 Kasım'da olacak. Peki yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, ara tatil hangi gün başlayacak? İşte detaylar.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Öğrenciler 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilini 10-14 Kasım tarihleri arasında yaşayacak. Ardından 17 Kasım Pazartesi günü ders zili çalacak.

Yılın ikinci ara tatili, ikinci dönem içinde 16-20 Mart tarihleri arasında olacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

8 Eylül'de başlayan birinci dönem 16 Ocak Cuma günü sonlanacak ve öğrenciler iki haftalık yarıyıl tatiline başlamış olacak. 2 Şubat Pazartesi ise ikinci dönemin ilk günü başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar ikinci dönemin 26 Haziran 2026'da son bulması ile karnelerini alacak. Böylece 3 aylık yaz tatilinin de kapıları aralanacak.

#MEB
#ara tatil
#yarıyıl tatili
