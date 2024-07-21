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Ezeli rakipler genç yıldızı Real Madrid’ten transfer etmek için yarış halinde: Duyanlar şaşkına dönecek! Arda Güler hangi takıma gidecek 2024?

13:20 - 21/07/2024 dimanche
Güncelleme: 13:20 - 21/07/2024 dimanche
Yeni Şafak
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Arda Güler hangi takıma transfer olacak?

Arda Güler'in EURO 2024'teki performansı gerçekten de Türk futbolseverleri kadar dünya futbolunu da heyecanlandırdı. Arda Güler, değerini 15 milyon euro artırarak Hakan Çalhanoğlu ile birlikte en değerli Türk futbolcu ünvanının sahibi oldu. Arda Güler ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Peki Arda Güler hangi takıma transfer olacak? Arda Güler’i hangi takımlar istiyor?

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Real Madrid'e transferi ve oradaki durumu, gelecekte hangi takımlarda oynayabileceği gibi konular oldukça merak ediliyor. Arda Güler'in oyun stilini ve sahip olduğu özel yetenekleri dünyanın dev kulüpleri tarafından merakla takip ediliyor. Arda Güler'i  sürpriz bir kulüp daha istedi. İşte son dakika Arda Güler gelişmesinin detayları...

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Transfermarkt, EURO 2024'te forma giyen futbolcuların piyasa değerini güncelledi. Arda Güler, değerini 15 milyon euro artırarak Hakan Çalhanoğlu ile birlikte en değerli Türk futbolcu ünvanının sahibi oldu.

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REAL MADRİD'TEN ARDA GÜLER'İ HANGİ TAKIM İSTİYOR?

Arda Güler tatildeyken, onu isteyen kulüpler de birer birer ortaya çıktı. Fanatik'te yer alan habere göre, Daha önce AC Milan'ın teklif yaptığı Arda Güler'e bu kez sürpriz bir kulüp talip oldu.

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İspanyol kulübü Getafe, Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Transermarkt'e dayandırılan haberde Arda'nın Getafe'ye transfer olma ihtimali %16 olarak gösteriliyor.

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Real Madrid'in kararının net olduğu bildirildi. Los Blancos, 2024-25 sezonunda Arda Güler'i kesinlikle takımda tutmak istiyor. Madrid, yakın zamanda AC Milan'ın kiralama teklifini de reddetmişti.

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EURO 2024 sonrası turnuvada boy gösteren futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Transfermarkt'ın yaptığı güncellemeyle Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür ve Barış Alper Yılmaz değerini artırdı. A Milli Takım'ın değer kazanan futbolcuları şöyle:

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Arda Güler, değerini 15 milyon euro artırarak Hakan Çalhanoğlu ile birlikte en değerli Türk futbolcu ünvanının sahibi oldu.

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Arda Güler tarihe geçti

A Milli Futbol Takımı'nda Gürcistan'a karşı attığı golle Arda Güler, 19 yaş 114 gün ile Avrupa Şampiyonası'nda ilk maçında gol atan en genç oyuncu rekorunu kırdı. Bu rekor, daha önce 19 yaş 128 gün ile Cristiano Ronaldo'ya aitti.

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