ARTÇI DEPREMLER 2 EKİM 2025 PERŞEMBE | Marmara'da meydana gelen depremin ardından kaç artçı deprem oldu? AFAD İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Tekirdağ artçı depremler listesi

Prof. Dr. Okan Tüysüz, 6 Şubat depremleri sonrası Anadolu’daki faylarda hareketlilik artışı olduğunu belirterek, “İstanbul'da bir hareketlilik artışı söz konusu değil. Türkiye'de 550 tane fay var. Bu fayların kimi aktif. Çok sayıda deprem gerçekleşiyor. Yalnız 6 Şubat sonrası tüm Anadolu'da bir fiziksel artış var. Kimseye evinize girin ya da çıkın diyemeyiz. Depremle yaşamaya devam edeceğiz. Biraz bekleyelim bir iki artçı daha gelişebilir. O zaman bileceğiz ki bu ana şok depremidir” dedi. Tüysüz, “Yapılarda herhangi bir çatlama varsa AFAD’a başvurulmalı” uyarısını yaptı.





Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise depremin kente yakın olduğu için geniş alanda hissedildiğini, “Bunlar normal depremler, bundan sonra büyük deprem olacak demek iddialı olur” sözleriyle ifade etti. Ersoy, artçıların izlenmesinin önemine dikkat çekti ve Marmara’da beklenen büyük deprem için “enerjiyi alır” demenin doğru olmadığını vurguladı.