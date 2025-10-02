ARTÇI DEPREMLER 2 EKİM 2025 PERŞEMBE | Marmara'da meydana gelen depremin ardından kaç artçı deprem oldu? AFAD İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Tekirdağ artçı depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tekirdağ olan 5.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin ardından peş peşe artçı depremler de meydana geldi. İstanbul'da hissedilen deprem vatandaşları korkuttu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresindeki son depremleri inceliyor. Bulunduğu bölgede ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri merak edenler son depremler listesine bakarak depremin nerede, kaç büyüklüğünde olduğunu görüntüleyebiliyor. Peki, Marmara'da bugün kaç artçı deprem oldu? Artçı depremler devam edecek mi? İşte 2 Ekim 2025 AFAD İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Tekirdağ artçı depremler listesi...
Marmara Denizi'nde saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Marmaraereğlisi açıklarında gerçekleşti. Depremin şiddeti İstanbul'dan da hissedildi.
ARTÇI DEPREMLER 2 EKİM 2025
Depremin meydana geldiği 14.55'ten itibaren AFAD, depremin ardından 8 artçı sarsıntı yaşandığını duyurdu.
"İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır"
Valiliğin sosyal medya hesabından Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Marmara Denizi'nin Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul'da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır. Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz."
"Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Tekirdağ, Marmaraereğlisi'nde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Uzmanlardan artçı ve fay değerlendirmesi!
Marmara Bölgesi'nde hissedilen 5 şiddetindeki deprem sonrası uzmanlar, Silivri Çukuru ve Kumburgaz hattına dikkat çekti; artçıların izlenmesi ve hasarlı yapılarda AFAD’a başvuru çağrısı yapıldı.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremin Tekirdağ açıklarında değil, Silivri Çukuru’nun batı kenarında meydana geldiğini belirterek, “Bu, daha önce 23 Nisan’da söylediğim senaryonun yarısıdır” dedi. Üşümezsoy, 23 Nisan’daki 6.2’lik Kumburgaz depreminde fayın yalnızca bir kısmının kırıldığını, Silivri Çukuru içinde kalan 10–15 km’lik parçanın henüz kırılmadığını hatırlattı: “23 Nisan’daki depremin yarısı gerçekleşti, öbür yarısı ise henüz olmadı.” Bölgedeki artçıların sürebileceğini belirten Üşümezsoy, Silivri Çukuru içinde 6.2 büyüklüğünde deprem potansiyeli bulunduğunu, İstanbul’a doğru ilerleyen bir faydan değil, Silivri Çukuru’ndaki ikinci koldan söz ettiğini ifade etti. Ayrıca, “İstanbul için büyük bir deprem değil; Silivri Çukuru içinde 6.2’lik bir potansiyel var” değerlendirmesini yineledi.
Prof. Dr. Okan Tüysüz, 6 Şubat depremleri sonrası Anadolu’daki faylarda hareketlilik artışı olduğunu belirterek, “İstanbul'da bir hareketlilik artışı söz konusu değil. Türkiye'de 550 tane fay var. Bu fayların kimi aktif. Çok sayıda deprem gerçekleşiyor. Yalnız 6 Şubat sonrası tüm Anadolu'da bir fiziksel artış var. Kimseye evinize girin ya da çıkın diyemeyiz. Depremle yaşamaya devam edeceğiz. Biraz bekleyelim bir iki artçı daha gelişebilir. O zaman bileceğiz ki bu ana şok depremidir” dedi. Tüysüz, “Yapılarda herhangi bir çatlama varsa AFAD’a başvurulmalı” uyarısını yaptı.
Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise depremin kente yakın olduğu için geniş alanda hissedildiğini, “Bunlar normal depremler, bundan sonra büyük deprem olacak demek iddialı olur” sözleriyle ifade etti. Ersoy, artçıların izlenmesinin önemine dikkat çekti ve Marmara’da beklenen büyük deprem için “enerjiyi alır” demenin doğru olmadığını vurguladı.
ARTÇI DEPREM NEDİR?
Deprem, yer kabuğunda biriken enerjinin ani bir şekilde boşalması sonucu oluşan sarsıntılardır. Ana deprem olarak adlandırılan büyük şoktan sonra enerji dağılımının devam etmesiyle birlikte daha küçük ve genellikle ana depremin şiddetinden düşük sarsıntılar meydana gelir. İşte bu depremin hemen ardından veya sonraki günlerde yaşanan bu daha küçük çaplı sarsıntılara artçı deprem denir. Artçı depremler ana şoku oluşturan fay hattının hala hareket halinde olması ve yeni denge arayışına girmesi nedeniyle ortaya çıkar. Bu sarsıntılar büyüklük olarak ana depremin genellikle yüzde 10 ila 50’si arasında değişir. Lâkin bazı durumlarda artçı depremler bile insanları ciddi anlamda tedirgin edecek boyutlara ulaşabilir. Artçı depremler, hem bilim insanları hem de afet yönetimi açısından çok önemlidir.
Çünkü bu sarsıntılar fay hattının ne kadar hareket ettiğine, yeraltı enerjisinin ne kadarının hala serbest olduğuna dair önemli veriler aktarır. Aynı zamanda artçı depremler, bölgedeki mevcut hasarlı yapılar için ek bir risk oluşturur. Zayıf binalar, ana depremde zarar gördükten sonra artçı sarsıntılarla tamamen çökmeye ya da daha fazla zarar almaya yatkındır. Bu nedenle, artçı depremler sonrası hasar tespiti ve hasar gören binaların güvenli hale getirilmesi büyük önem taşır.