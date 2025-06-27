ASGARİ ÜCRET 2025 AÇIKLAMASI SON GELİŞMELER: Temmuz ayında asgari ücrete ara, ek zam var mı, olacak mı?

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulanacak yeni asgari ücretin net 22.104,67 TL olduğunu açıkladı. Belirlenen bu rakama göre, brüt asgari ücret 26.005,50 TL olarak hesaplandı. Bu tutarın içerisinden 3.640,77 TL Sosyal Güvenlik primi ve 260,06 TL işsizlik sigortası primi kesilerek çalışanın eline geçen net ücret 22.104,67 TL oldu.

İşveren açısından bakıldığında ise brüt ücret üzerine 4.030,85 TL'lik işveren SGK primi ve 520,11 TL işveren işsizlik sigortası primi de ekleniyor. Böylece, bir çalışan için işverene toplam aylık maliyet 30.556,46 TL'ye ulaşıyor.

Yeni asgari ücret tutarıyla birlikte devletin işverenlere sağladığı asgari ücret desteği de bu dönemde artırılarak 700 TL'den 1.000 TL'ye çıkarıldı.