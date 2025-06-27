ASGARİ ÜCRET 2025 AÇIKLAMASI SON GELİŞMELER: Temmuz ayında asgari ücrete ara, ek zam var mı, olacak mı?

Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca asgari ücretli çalışan, ara zam yapılmasına yönelik gelişmeleri yakından takip ediyor. Yüksek enflasyon nedeniyle geçmiş yıllarda yılda iki kez yapılan asgari ücret zammı, 2024 yılında sadece Ocak ayında gerçekleştirilmişti. 2025 Temmuz ayında ikinci bir düzenleme olup olmayacağı ise merak konusu. Peki, ara zam yapılacak mı, hükümetten açıklama geldi mi?
Temmuz ayında asgari ücrete ikinci zam gelir mi? Milyonlarca çalışanın gözü Temmuz ayında olası bir ara zam açıklamasına çevrilmiş durumda. Geçtiğimiz yıl sadece Ocak ayında yapılan artış, bu yıl da benzer şekilde uygulanır mı sorusu gündemdeki yerini korurken, ekonomik veriler ve enflasyon oranları yeni düzenleme ihtimalini gündeme taşıyor.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI?
2025'in ikinci yarısına girerken memur ve emekli maaşlarında yapılacak düzenlemeler gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca asgari ücretli ise ara zam ihtimaliyle ilgili gelişmeleri dikkatle takip ediyor. 1 Ocak 2025 itibarıyla asgari ücrete 30'luk zamla net 22.104,67 TL'ye yükseltilmişti. Kamu işveren heyetini temsilen masada yer alan Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), işçi tarafına yönelik ikinci zam teklifini bugün saat 14.00'te TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ temsilcilerine sunacak.
"ASGARİ ÜCRET ARTIŞI GÜNDEME GELEBİLİR"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam konusunda yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer vermişti:
"Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz. Makro ekonomik veriler de bunu gösteriyor. Ancak olur ya bir aksilik olursa Temmuz ayında da tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir. Ancak ticaretimizi, ihracatımızı arttırmak amacıyla asgari ücreti bir yıl süreyle belirledik. İhracatçıdan bu yüzden alkış aldık. İşveren de geleceğini görmek zorunda."
Bakan Işıkhan, yaptığı bir diğer açıklamada ise emeklilere yönelik herhangi bir çalışmanın şu anda gündemlerinde olmadığını belirtti. Işıkhan, "Temmuzda enflasyon ve TÜFE'den kaynaklanan zam farklarını alacaklar. Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu an için çok erken." dedi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in, asgari ücret zammına dair yaptığı açıklamasında ise şu ifadeler kaydedildi: "Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, Cevdet Yılmaz Bey'in başkanlığında geçmiş yıllarda olduğu gibi bir toplantı ile birlikte bunlar değerlendirilecektir. Şimdi ben kendiliğimden bir çalışma yapıldığını söyleyemem veya olup olmayacağını söylememin bir doğruluk payı olmayacak. Zamanı geldiğinde bunlar değerlendirilecektir."
2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulanacak yeni asgari ücretin net 22.104,67 TL olduğunu açıkladı. Belirlenen bu rakama göre, brüt asgari ücret 26.005,50 TL olarak hesaplandı. Bu tutarın içerisinden 3.640,77 TL Sosyal Güvenlik primi ve 260,06 TL işsizlik sigortası primi kesilerek çalışanın eline geçen net ücret 22.104,67 TL oldu.
İşveren açısından bakıldığında ise brüt ücret üzerine 4.030,85 TL'lik işveren SGK primi ve 520,11 TL işveren işsizlik sigortası primi de ekleniyor. Böylece, bir çalışan için işverene toplam aylık maliyet 30.556,46 TL'ye ulaşıyor.
Yeni asgari ücret tutarıyla birlikte devletin işverenlere sağladığı asgari ücret desteği de bu dönemde artırılarak 700 TL'den 1.000 TL'ye çıkarıldı.
OLASI ZAM SENARYOLARI NELER?
Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılması durumunda beklentiler ve olası zam senaryoları ise şu şekilde:
Yüzde 10 zam durumunda asgari ücret 24.314 TL'ye,
Yüzde 15 zamda 25.419 TL'ye,
Yüzde 20 zamda ise 26.524 TL'ye yükselebilir.