Asgari ücret 2025 ara zam olacak mı son dakika? Asgari ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi?

Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam sonrası asgari ücrette ara zam beklentisi yükseldi. Milyonlarca çalışan ve işveren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Asgari ücrette Temmuz ara zammı yapılacak mı? Son durum ve gelişmeler haberimizde…
Asgari ücrette Temmuz ara zammı gündemde! Emekli ve memur maaşlarındaki artış sonrası işçi ve işverenler, asgari ücrette yapılacak olası zam oranını araştırıyor. Çalışma Bakanlığı’ndan gelecek son dakika açıklamaları tüm Türkiye’nin gündeminde. İşte son gelişmeler…
TEMMUZ 2025 ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Asgari ücrete ve emekli aylığına ara zam yapılması konusunda Işıkhan, "Emeklilerle ilgili şu an herhangi bir çalışmamız söz konusu değil. Temmuzda enflasyon ve TÜFE'den kaynaklanan zam farklarını alacaklar. Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu an için çok erken." ifadesini kullandı.
"TEMMUZDA GÜNDEME GELEBİLİR"
Bakan Işıkhan Ocak ayında katıldığı bir programda yaptığı açıklamasında ise “Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullanmıştı.
ZAM DÜŞÜK İHTİMAL!
Asgari ücrete ara zam yapılması uzmanlara göre düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Enflasyonun giderek düşüyor olması sebebiyle asgari ücrete Temmuz 2025'te ara zam yapılması beklenmiyor. Daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücretin yılda bir kez belirlenmesi uygulamasının ekonomik veriler ışığında sürdürüleceği tahmin ediliyor.
2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.
Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.
Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.