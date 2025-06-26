ASGARİ ÜCRET 2025 ARA ZAM SON AÇIKLAMALAR: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? 2025 Temmuz Asgari ücret ne kadar olacak?

Haziran ayının son haftasına girilirken gözler asgari ücretle ilgili yapılacak olası zam açıklamalarına çevrildi. Temmuz ayında ek zam beklentisi milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. Ocak ayında net 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücrete yılın ikinci yarısı için yeniden düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki, 2025 Temmuz’da asgari ücrete ara zam gelir mi?
Asgari ücrette Temmuz ayı zammı gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ara dönem toplantısı yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor. 2025 yılı başında net 22.104 TL olarak belirlenen asgari ücret için gözler olası bir artışa çevrildi. Peki, Temmuz 2025’te asgari ücret artacak mı?
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI TEMMUZ 2025?
Asgari ücrete ara zam gelecek mi sorusunu, değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,
“Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa temmuz ayında ara zam gündeme gelebilir” ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, asgari ücret zammı için“ Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, Cevdet Yılmaz Bey’in başkanlığında geçmiş yıllarda olduğu gibi bir toplantı ile birlikte bunlar değerlendirilecektir. Şimdi ben kendiliğimden bir çalışma yapıldığını söyleyemem veya olup olmayacağını söylememin bir doğruluk payı olmayacak. Zamanı geldiğinde bunlar değerlendirilecektir." ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2025 OCAK?
Brüt asgari ücret 26.005 lira olurken, asgari ücretin işverene aylık maliyeti 30.556 liraya ulaştı. Net asgari ücret 22 bin 104 TL oldu.
Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.