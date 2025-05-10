ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: Temmuz 2025 Asgari ücrete ara zam gelecek mi ve ek zam yapılacak mı?

Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılacağına dair beklentiler, milyonlarca çalışanın yeniden odağında. 2025 yılına %30 zamla başlayan ve net 22.104 TL’ye yükselen asgari ücret, artan enflasyon karşısında alım gücünü yitirirken, hükümet kanadından gelen açıklamalar dikkatle takip ediliyor. 2022 ve 2023 yıllarında Temmuz ayında yapılan ek zamlar, çalışanlar için umut olurken; 2024’te bu uygulamanın rafa kaldırılması tartışma yaratmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın “ekonomik bir aksilik olursa ara zam gündeme gelebilir” açıklaması, Temmuz 2025’te yeni bir zammın kapısını araladı. Gözler şimdi Haziran enflasyon verileri ve Kabine’den çıkacak kararda.