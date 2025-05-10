ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA AÇIKLAMALARI: Temmuz 2025 Asgari ücrete ara zam gelecek mi ve ek zam yapılacak mı?

Asgari ücrette Temmuz zammı yeniden gündeme geldi. Ocak ayında yapılan artışın ardından yükselen enflasyonla birlikte alım gücünde yaşanan kayıplar, milyonlarca çalışanın ara zam beklentisini artırdı. 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Temmuz zamları emsal gösterilirken, gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çevrildi. Bakan Vedat Işıkhan’ın "enflasyonda beklenmeyen bir artış olursa Temmuz’da değerlendirme yapılabilir" açıklaması, çalışanlar arasında umut yarattı. Temmuz ayında asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği, önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.
Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılacağına dair beklentiler, milyonlarca çalışanın yeniden odağında. 2025 yılına %30 zamla başlayan ve net 22.104 TL’ye yükselen asgari ücret, artan enflasyon karşısında alım gücünü yitirirken, hükümet kanadından gelen açıklamalar dikkatle takip ediliyor. 2022 ve 2023 yıllarında Temmuz ayında yapılan ek zamlar, çalışanlar için umut olurken; 2024’te bu uygulamanın rafa kaldırılması tartışma yaratmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın “ekonomik bir aksilik olursa ara zam gündeme gelebilir” açıklaması, Temmuz 2025’te yeni bir zammın kapısını araladı. Gözler şimdi Haziran enflasyon verileri ve Kabine’den çıkacak kararda.
2025 ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?
Asgari ücret, 1 Ocak 2025 itibarıyla %30’luk zamla net 22.104,67 TL, brüt 26.005,50 TL olarak belirlenmişti. Bu rakam, 2024’teki net 17.002 TL’lik asgari ücrete kıyasla önemli bir artış sağladı. Asgari ücrete Temmuz 2025’te ara zam yapılıp yapılmayacağı, enflasyon verileri ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişebilir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin bir yıl süreyle sabit tutulmasının, ihracat ve istihdam artışına katkı sağladığını ve işverenlerden olumlu geri dönüşler alındığını vurguladı.
Ancak, Bakan Işıkhan’ın “Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa Temmuz’da ara zam gündeme gelebilir” açıklaması, çalışanlarda umut yarattı.
TEMMUZ’DA ASGARİ ÜCRETE EK ZAM YAPILACAK MI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 Nisan ayı itibarıyla yıllık enflasyon %37,86 seviyesine geriledi. Aylık bazda ise Nisan’da %3,00 artış kaydedildi. Mart 2025’te yıllık enflasyon %38,1, Şubat’ta %39,05, Ocak’ta ise %42,12 olarak açıklanmıştı. Bakan Işıkhan, Türkiye’nin dezenflasyon sürecinde olduğunu ve mali politikaların enflasyonu düşüreceğini belirtse de, Mayıs ve Haziran 2025 enflasyon verileri, ara zam kararında kritik rol oynayacak. Uzmanlar, eğer enflasyon %40’ın üzerine çıkarsa veya temel ihtiyaç maddelerinde fiyat artışları devam ederse, ara zam ihtimalinin güçleneceğini ifade ediyor.