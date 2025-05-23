ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 2025 Temmuz'da asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı? Bakan Işıkhan...

Temmuz ayı yaklaştıkça milyonlarca çalışanın gündeminde asgari ücrete ara zam konusu yeniden öne çıkıyor. Yılın ilk yarısında yaşanan fiyat artışları ve enflasyon rakamları, gözleri hükümetin alacağı olası ücret düzenleme kararına çevirdi. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında yapılan ara zamın ardından bu yıl da benzer bir uygulamanın olup olmayacağı merak konusu olurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan konuya ilişkin açıklama geldi. Peki, 2025 Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı? İşte konuya dair son gelişmeler ve beklentiler…
Asgari ücrette Temmuz ara zammı beklentisi, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte yeniden gündeme taşındı. 2025 yılı başında yapılan zamla net 22.104 TL’ye yükselen asgari ücretin, yılın ikinci yarısında yeniden değerlendirip değerlendirilmeyeceği merak konusu. Ekonomik dalgalanmalar ve yüksek enflasyon karşısında alım gücünün korunmasını isteyen milyonlarca çalışan, Temmuz ayında ara zamma dair resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Gözler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelecek yeni açıklamalarda.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?
Bakan Işıkhan asgari ücrete ara zam sorunuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
"Kamu sözleşmelerine yoğunlaştık, asgari ücrete ara zammı konuşmak için çok erken."
İşte, Bakan Işıkhan'ın konuşmasından önemli başlıklar:
TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİNE ODAKLANDIK
"Emeklilerle ilgili şu an herhangi bir çalışmamız söz konusu değil. Temmuzda enflasyon ve TÜFE'den kaynaklanan zam farklarını alacaklar. Kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine yoğunlaşmış durumdayız
Yavaş yavaş sürecin sonuna geliyor. Çok uzun bir zaman almayacak, işveren kesimi teklifini yapacak. İşçi kesimi bunun üzerine müzakerelerde bulunacak. Kısa sürede inşallah bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz. Biz, tabi burada koordinatör konumundayız. Birlikte çalışarak, uzlaşarak masadan kalkmayı düşünüyoruz, oraya doğru da gidiyoruz, inşallah."
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK GELİYOR MU?
"İnşallah haziran, temmuz ayında altyapısını hazırladıktan sonra teklifi Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na getireceğiz. İçeriğini daha netleştirmedik, bir analiz yapmamız gerekiyor. Ev kadınlarının emeklilik hakkını, sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi gibi kriterlere bakacağız."
2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLMUŞTU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti duyurmuştu. 1 Ocak 2025'ten itibaren asgari ücret 22 bin 104 lira olmuş, bu sonuçla beraber asgari ücret toplamda yüzde 30 oranında artmıştı.