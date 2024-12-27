Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı belli oldu. Yüzde 30 zam yapılan asgari ücret 22 bin 104 liraya yükseldi. Yeni asgari ücret şu sıralar 35,1854 liradan işlem gören dolar kuru baz alındığında 628 dolara çıkmış oldu. Asgari ücretle kaç gram alınacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki yeni asgari ücretle kaç gram altın ve çeyrek altın alınabilir? İşte asgari ücret ile gram altın karşılaştırması...