Asgari ücret zammı belirlendi. Yüzde 30 zam sonrası net asgari ücret 22 bin 104 TL’ye oldu. Asgari ücretle kaç gram altın alınacağı da merak konusu. Peki Peki asgari ücret kaç grama denk geliyor? Yeni asgari ücretle kaç gram altın ve çeyrek altın alınabilir?
Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı belli oldu. Yüzde 30 zam yapılan asgari ücret 22 bin 104 liraya yükseldi. Yeni asgari ücret şu sıralar 35,1854 liradan işlem gören dolar kuru baz alındığında 628 dolara çıkmış oldu. Asgari ücretle kaç gram alınacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki yeni asgari ücretle kaç gram altın ve çeyrek altın alınabilir? İşte asgari ücret ile gram altın karşılaştırması...
Yeni asgari ücretle kaç gram altın alınabilir?
Güncel altın fiyatları dikkat alındığında 27 Aralık 2024 güncel gram altın fiyatı ile asgari ücretle 7,43 gram altın alınabilmekte.
Yeni asgari ücretle kaç çeyrek altın alınabilir?
Asgari ücret ile 4,49 çeyrek altın alınabilecek.
Yeni asgari ücretle kaç cumhuriyet altın alınabilir?
22 bin 104 liralık asgari ücret, 1,13 Cumhuriyet altınına karşılık geldi.
2025 yılı asgari ücret hesaplama tablosu
İşveren desteği 700 liradan 1.000 liraya çıkarıldı. Brüt asgari ücret 26.005 lira olurken, asgari ücretin işverene aylık maliyeti 30.556 lira oldu.
Asgari ücretin netinin hesabı
Brüt asgari ücret 26.003,25 TL
SGK primi %14 3.640,45 TL
İşsizlik sigortası primi %1 260,04 TL
Kesintiler toplamı 3.900,49 TL
Net asgari ücret 22.102,76 TL
Asgari ücretin işverene maliyeti
Brüt asgari ücret: 26.003,25 TL
SGK primi %15,5 (İşveren Payı) 4.030,51 TL
İşveren işsizlik sigortası primi %2: 520,06 TL
İşverene toplam maliyeti: 30.553,82 TL