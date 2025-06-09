ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ARA ZAMMI SON DAKİKA: 2025 Asgari ücrete ara zam gelecek mi, ne kadar olacak?

2025 yılının ilk yarısında net 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücretin, Temmuz ayında güncellenip güncellenmeyeceği merak konusu oldu. 2022 ve 2023 yıllarında yapılan ara zam uygulamaları bu yıl da benzer bir adım atılabileceği yönündeki beklentileri artırırken, gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yaptığı son açıklamalara çevrildi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran “ara zam” ihtimali yeniden gündeme geldi.
Asgari ücrette Temmuz zammı beklentisi yeniden konuşulmaya başlandı. 2025’in ilk yarısında 22 bin 104 lira olarak belirlenen net asgari ücretin ikinci yarı için artıp artmayacağı merak ediliyor. 2022 ve 2023 yıllarında yaz döneminde yapılan ara zamların ardından bu yıl da benzer bir karar alınıp alınmayacağı tartışılırken, Bakan Vedat Işıkhan’ın açıklamaları süreci yakından takip edenler için ipucu niteliği taşıyor.
ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI: TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ara zammı ile ilgili olarak açıklamada bulunmuş ve "Asgari ücrete ara zam gündemde mi?" sorusuna, " Bunları konuşmak için henüz çok erken." demişti. Konuya dair henüz resmi açıklama bulunmuyor. Asgari ücret zammına dair bir açıklama geldiğinde detayları haberimizden takip edebilirsiniz.
ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI NE KADAR OLACAK?
TÜİK'in verilerine göre Mart ayında aylık enflasyon yüzde 2.46 oranında gerçekleşti.
Memur ve emeklilerin maaşlarına etki edecek olan enflasyon rakamıyla birlikte üçüncü zam oranı da belli olmuş oldu.Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına Ocak ayı verisi yüzde 5.03, Şubat'ta yüzde 2.27, Mart'ta yüzde 2.46 oldu.
Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden alacağı zam oranı yüzde 10.05 oldu. Bundan sonraki süreçte geriye kalan Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve zam oranının netleşmesi bekleniyor.
Asgari ücret zammı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.