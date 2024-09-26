Asgari ücret toplantısı, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya gelerek milyonlarca çalışanın hayatını etkileyecek önemli bir karar alması anlamına geliyor. Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak sorusu, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Enflasyon oranları ve ekonomik göstergeler göz önünde bulundurularak yapılacak değerlendirme sonucunda, yeni asgari ücret rakamı Aralık ayında açıklanabilir. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını ne zaman yapacak?
Asgari ücret zammı, işçilerin yaşam koşullarını doğrudan etkilediği için büyük önem taşıyor. Asgari ücret toplantısı, bu konuda alınacak kararların belirlendiği en önemli platform. Asgari ücret ne zaman belli olacak sorusu, her geçen gün daha fazla kişinin gündeminde yer alıyor. Aralık ayı içerisinde yapılacak toplantılar sonucunda, yeni asgari ücret rakamı hakkında net bir bilgiye ulaşılacak. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
2025 yılı için belirlenecek yeni asgari ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı toplantılar sonucunda netleşecek. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği bu süreçte, ilk toplantının ne zaman yapılacağı merak konusu.
ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili toplantı tarihini açıklamadı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı, aralık ayının ilk haftasında yapması bekleniyor.
2025 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışma takvimi önümüzdeki günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından durulması bekleniyor.
GÜNCEL ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2024 yılı için ise asgari ücret net 17.002,12 TL ve brüt 20.002,50 TL olarak belirlendi. Asgari ücrete %49 oranında zam yapılmış olunmuştu. 2023 Temmuz ayında asgari ücret 11.402,32 TL olarak açıklanmıştı.
Günlük Asgari Ücretin Brüt Tutarı Ne Kadardır?
Çalışanlara minimum ödenmesi gereken maaş tutarını belirten asgari ücret, günlük olarak belirlenir. Buna göre, günlük ücret üzerinden aylık ve saatlik ödeme miktarı hesaplanır.
Çalışma süresi ise standart olarak haftalık 45 saat kabul edilir. Söz konusu 45 saat, haftada 1,5 gün izin yapıldığı varsayılarak diğer günlere eşit olarak dağıtılır. Bu hesaplamaya göre de günlük çalışma saati 7 saat 30 dakikadır.
2023 Aralık ayında ilan edilen ve 2024 Ocak itibarıyla ödenmeye başlanacak olan asgari maaşın brüt günlük tutarı 666,75 TL oldu. Günlük asgari net ücret ise 566,74 TL’dir.
Asgari Ücretin Saati Ne Kadar?
Saatlik asgari ücret hesaplamanın en kolay yolu, günlük asgari ücret tutarını bulup elde edilen tutarı 7,5'e bölmektir. Çünkü Türkiye'de çalışanların günlük çalışma süresi 7 saat 30 dakikadır. 2023 Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından ilan edilen yeni asgari ücretle beraber, saatlik asgari brüt ücret tutarı 88,90 TL olmuştur. Hesaplamalar ise şöyledir:
Asgari Brüt Ücret (20.002,50 TL) / 30 = Günlük Asgari Brüt Ücret (666,75 TL)
Günlük Asgari Brüt Ücret (666,75 TL) / 7,5 = 88,90 TL
Kısacası 2023 Aralık ayında toplanan Komisyon tarafından ilan edilen yeni zamla beraber saatlik asgari brüt ücret tutarı 88,90 TL olmuştur. Saatlik asgari net ücret tutarı ise 75,56 TL’dir.
Asgari Ücreti Nasıl Belirlenir?
Çalışanlara ödenecek minimum maaş tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Asgari ücret belirleme görevini üstlenen bu komisyon, her yıl toplanır. Yapılan toplantılar neticesinde belli kriterler çerçevesinde bir sonraki yılın asgari maaş tutarı belirlenerek kamuoyu ile paylaşılır. İlgili komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından tespit edilen üyelerden birinin başkanlığında toplanır. Bahsi geçen komisyonda yer alan kişiler şöyledir:
ÇSGB Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı
ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı
Hazine Müsteşarlığı temsilcisi
En çok üye sayısına sahip işçi kuruluşundan 5 temsilci
En çok üye sayısına sahip işveren kuruluşundan 5 temsilci
Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından asgari maaş konusuyla ilgili dairenin başkanı veya yetkilendirilen bir görevli
Toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonundan en az 10 üyenin katılımı sonucunda oy çokluğu ile karar alınır.