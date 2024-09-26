Çalışma süresi ise standart olarak haftalık 45 saat kabul edilir. Söz konusu 45 saat, haftada 1,5 gün izin yapıldığı varsayılarak diğer günlere eşit olarak dağıtılır. Bu hesaplamaya göre de günlük çalışma saati 7 saat 30 dakikadır.

2023 Aralık ayında ilan edilen ve 2024 Ocak itibarıyla ödenmeye başlanacak olan asgari maaşın brüt günlük tutarı 666,75 TL oldu. Günlük asgari net ücret ise 566,74 TL’dir.