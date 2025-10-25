ASGARİ ÜCRETLİNİN BEKLEDİĞİ ZAM BEKLENTİSİ AÇIKLANDI: 2026 Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

BÜTÇEDE VERGİ MUAFİYETİ DETAYI ZAM BEKLENTİSİNE İPUCU VERİYOR

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi’nde yer alan vergi istisnası kalemi, asgari ücret zammına ilişkin önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Hâlihazırda asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmıyor. Ayrıca tüm çalışanların maaşlarında, asgari ücret düzeyine kadar olan kısmı vergiden muaf tutuluyor. Bu uygulama nedeniyle bütçede her yıl önemli bir kaynak ayrılıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılı için bu vergi muafiyetinin çalışanlara katkısının 1 trilyon 92 milyar lira olacağını açıkladı. Bu tutar, 2025 bütçesindeki 853 milyar liralık ödeneğe göre yaklaşık %28 artış anlamına geliyor.