Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB 2025 Kasım celbi askerlik yerleri e devlet sorgulama sayfası

Milli Savunma Bakanlığı'nın Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek 2025 Kasım celp işlemleri için geri sayım devam ediyor. Askerlik hizmeti tercihlerini yapan binlerce aday, askerlik yerleri açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak sorularına yanıt arıyor. Sınıflandırma sonuçları MSB'nin resmi internet adresinden (https://www.msb.gov.tr/Askeralma) yapılacak duyuru ile belli olacak. Adaylar askerlik yerlerini e-devlet sistemine giriş yaparak sorgulayabilecek. İşte 2025 Kasım celbi hakkındaki son gelişmeler ve askerlik yerleri açıklanma tarihi.
2025 KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?
2025 Kasım askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.
T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.
2025 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
KASIM 2025 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün 30.07.2025 tarihli duyurusu şu şekilde;
1. Kasım 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2. Kasım 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2025 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.
3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç 31 Aralık 2023 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31 Ağustos 2025 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir.
6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
7. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.
9. Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.
10. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.
11. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.