Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB 2025 Kasım celbi askerlik yerleri e devlet sorgulama sayfası

KASIM 2025 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU





Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün 30.07.2025 tarihli duyurusu şu şekilde;





1. Kasım 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Kasım 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Ağustos 2025 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç 31 Aralık 2023 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31 Ağustos 2025 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir.

4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

5. Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

Yükümlü Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 06 Kasım 2025

Er (2’nci Grup) 04 Aralık 2025

Er (3’üncü Grup) 08 Ocak 2026