GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 5.10.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 6.10.2025 13:00:00

Detay: : ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. GÖLBAŞI İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: BAHÇELİ EVLER ŞAFAK SEĞMENLER YURTBEY.









ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 5.10.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 5.10.2025 23:55:00

Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir.

Etkilenen Yerler: Fatih sultan mahallesi ve Erler mahallesi









PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 5.10.2025 19:00:00

Tamir Tarihi: 6.10.2025 08:00:00

Detay: DETAY: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEMEKTİR. MAHALLELERİMİZİN ÜST KOTLARINDA SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR.

Etkilenen Yerler: -MİMAR SİNAN MAH BİR KISMI -MERKEZ MAH BİR KISMI -YUNUS EMRE MAH BİR KISMI -FATİH MAH BİR KISMI -TEVFİK İLERİ MAH BİR KISMI.