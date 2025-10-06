ASKİ, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü Ankara’nın bazı ilçelerinde planlı su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Etimesgut, Çankaya, Elmadağ, Yenimahalle, Gölbaşı, Mamak ve Altındağ ilçelerini kapsayan kesinti, Kesikköprü hattında meydana gelen arıza nedeniyle zorunlu hale geldi. Ankara’ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması nedeniyle 29 Eylül’den bu yana dönüşümlü kesintiler sürüyor. Vatandaşlar ise, “Ankara’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte ASKİ su kesintisi yaşanacak ilçeler ve suların geleceği saat.
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 5.10.2025 17:00:00
Tamir Tarihi: 6.10.2025 06:30:00
Detay: Sayın Abonelerimiz; Aşırı sulama ve kuraklık nedeniyle kuyularımızdaki debi sorunumuz devam etmektedir. Su tüketiminin ölçülü yapılması ve Sularımızın sınırlı olması nedeniyle ilave su kaynak çalışmalarımız devam etmektedir. Depo seviyelerinin düşmesi sebebiyle Su Kesintisi Uygulanacaktır. Tesislerimizde herhangi bir Arıza Yoktur.
Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi, İstiklal Mahallesi, Gazipaşa Mahallesi, Hacıkara Mahallesi, Başağaç Mahallesi, Kurtuluş, Mahallesi, Beytepe Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeşilağaç Mahallesi, Fasıl Mahallesi, Zafer Mahallesi, Ayvaşık mahallesi (BİR KISMI).
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 5.10.2025 18:30:00
Tamir Tarihi: 6.10.2025 14:00:00
Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. ÇANKAYA İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: Akpınar, Anıttepe,Arka Topraklık,Aşağı İmrahor,Aşağı Öveçler,Aşıkpaşa,Ata,Aydınlar,Ayrancı,Aziziye,Bademlidere,Bağcılar, Bahçelievler,Balgat,Barbaros,Bayraktar,Birlik,Boztepe,Büyükesat,Cebeci,Cevizlidere,Cumhuriyet,Çamlıtepe,Çankaya,Devlet, Dilekler,Doğuş,Dumlupınar,Ehlibeyt,50.Yıl,Emek,Ertuğrulgazi,Erzurum,Esatoğlu,Eti,Fakülteler,Fidanlık,Gaziosmanpaşa, Gökkuşağı,Göktürk,Güvenevler,Güzeltepe,Harbiye,Hilal,Huzur,İleri,İlkadım,İlkbahar,İlker,İncesu,Karapınar,Karataş,Kavaklıdere, Kazım Özalp,Keklikpınarı,Kırkkonaklar,Kızılay,Kocatepe,Korkutreis,Küçükesat,Kültür,Malazgirt,Maltepe, Mebusevleri,Meşrutiyet,Metin Akkuş,Metin Oktay,Mimar Sinan,Muhsin Ertuğrul,Murat,Mürsel Uluç,Naci Çakır,Nasuh Akar, Oğuzlar,Oran,Orta İmrahor,Osman Temiz,Ön Cebeci,Öveçler,Remzi Oğuz Arık,Sağlık,Sancak,Seyranbağları,Sokullu Mehmet Paşa,Şehit Cengiz Karaca,Şehit Cevdet Özdemir,Tınaztepe,Topraklık,Umut, Yeşilkent, Yıldızevler,Yukarı Bahçelievler, Yukarı Dikmen,Yukarı Öveçler,Yücetepe,100. Yıl,Zafertepe Mahalleleri
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 5.10.2025 17:45:00
Tamir Tarihi: 6.10.2025 14:00:00
Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. ÇANKAYA İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: - ÜNİVERSİTELİLER MAHALLESİ - SÖGÜTÖZÜ MAHALLESİ BİR KISMI - İŞÇİ BLOKLARI MAHALLESİ - ÇUKURAMBAR MAHALLESİ - ÇİĞDEM MAHALLESİ - KIZILIRMAK MAHALLESİ - AHLATLIBEL MAH VE İNCEK BULVARI ÜZERİNDEKİ KURUMLAR - MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 5.10.2025 08:25:00
Tamir Tarihi: 6.10.2025 15:00:00
Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. ÇANKAYA İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: - DODURGA MAHALLESİ - ÇAYYOLU MAHALLESİ BİR KISMI - MUTLUKENT MAHALLESİ - AHMET TANER KIŞLALI MAHALLESİ - YAŞAMKENT MAHALLESİ - KONUTKENT MAHALLESİ - ALACAATLI MAHALLESİ - ÜNİVERSİTELİLER MAHALLESİ ÜST KOTLARI - KORU MAHALLESİ.
KEÇİÖREN
Arıza Tarihi: 5.10.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 6.10.2025 23:55:00
Detay: SAYIN ABONELERİMİZ, Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, yenileme çalışmaları yapıldığı için İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve BAZI BÖLGELERDE GÜN İÇERİSİNDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR.
Etkilenen Yerler: KEÇİÖREN İLÇESİ GENELİ
ELMADAĞ
Arıza Tarihi: 6.10.2025 00:10:00
Tamir Tarihi: 6.10.2025 23:55:00
Detay: DETAY :YOĞUN SU KULLANIMI VE YAŞANAN KURAKLIK NEDENİYLE SU DEPOLARINDAKİ SU SEVİYESİNİN DÜŞMESİ SONUCUNDA,BAZI MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ/BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR.
Etkilenen Yerler: H.OĞLAN B.EVLER FATIH MH HAVUZBASI MH İSTASYON MH MUZAFFER EKŞİ MH SEHITLIK MH.
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 5.10.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 6.10.2025 14:00:00
Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir.
Etkilenen Yerler: Yakacık mahallesi,Memlik ,Bağlar mevki ,karacakaya mahallesi yuvaköy Yakacık ve Bağlar toki, Kuzeyyıldızı mahallesi , Hurdacılar sitesi , Turgut Özal mahallesi Serhat mahallesi Uğur Mumcu mahallesi Mehmet Akif Ersoy mahallesi Özevler mahallesi yukarı Yahyalar mahallesi yeşilevler mahallesi İvedik mahallesi inönü Çiğdemtepe mahallesi barıştepe mahallesi Kaletepe mahallesi burç mahallesi Avcılar mahallesi güventepe mahallesi Kayalar mahallesi Ergenekon mahallesi Pamuklar mahallesi Karşıyaka mahallesi Anadolu mahallesi barış mahallesi Esentepe mahallesi Yunus Emre mahallesi Demetevler mahallesi'nin bir kısmı Çamlıca mahallesi'nin bir kısmı Tepealtı mahallesi Beştepe mahallesi güzelyaka mahallesi aşagı yahyalar mahallesi.
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 3.10.2025 15:00:00
Tamir Tarihi: 6.10.2025 08:00:00
Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. GÖLBAŞI İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: AHİBOZ,BALLIKPINAR,EYMİR,GAZİ OSMAN PAŞA,GÖKÇEHÖYÜK,HACI HASAN,HACILAR,HACI MURATLI,HALLAÇLI,İKİZCE,İNCEK,KARAGEDİK AYDIN,KARAGEDİK ERCAN,KARAOĞLAN,KARŞIYAKA,KIRIKLI,KIZILCAŞAR,KOPARAN,OĞULBEY,OYACA YEŞİLÇAM,OYACA AKARSU,ÖRENCİK,TAŞPINAR,TEPEYURT,TOPAKLI,YAĞLIPINAR,YAVRUCUK,YAYLABAĞ,YURTBEY MAHALLELERİ VE BAHÇELİ EVLER MAHALLESİNİN BİR KISMI.
MAMAK
Arıza Tarihi: 6.10.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 6.10.2025 23:55:00
Detay: DETAY : ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. MAMAK İLÇESİ GENELİ BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ VEYA BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞAYACAKTIR.
Etkilenen Yerler: MAMAK İLÇESİ GENELİ.
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 3.10.2025 17:30:00
Tamir Tarihi: 6.10.2025 23:00:00
Detay: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEMEKTİR. ALTINDAĞ İLÇESİ GENELİNDE 03.10.2025 15:00 İLE 06.10.2025 SAAT 23:00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: Su Kesintisinden Etkilenen Yerler: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Yıldıztepe, Güneşevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım, Ulubey Önder,Aydınlıkevler ve Hacettepe Baraj mahalleleri.
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 4.10.2025 11:00:00
Tamir Tarihi: 6.10.2025 14:00:00
Detay: İLİMİZİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEKTİR. YENİMAHALLE İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE/VEYA SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAH , ATA MAH, SUSUZ MAH.
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 5.10.2025 08:00:00
Tamir Tarihi: 6.10.2025 13:00:00
Detay: : ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEYECEK OLUP; İLİMİZ GENELİNDE DÖNÜŞÜMLÜ SU SAĞLAMA UYGULAMASINA GEÇİLMİŞTİR. GÖLBAŞI İLÇESİ İÇİN AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ MAHALLELERDE BİLDİRİLEN SAATLER ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: BAHÇELİ EVLER ŞAFAK SEĞMENLER YURTBEY.
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 5.10.2025 11:00:00
Tamir Tarihi: 5.10.2025 23:55:00
Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir.
Etkilenen Yerler: Fatih sultan mahallesi ve Erler mahallesi
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 5.10.2025 19:00:00
Tamir Tarihi: 6.10.2025 08:00:00
Detay: DETAY: ANKARA İLİNİN SU İHTİYACININ BİR KISMINI KARŞILAYAN KESİKKÖPRÜ HATTINDA MEYDANA GELEN ARIZALARDAN KAYNAKLI OLARAK İDAREMİZ TARAFINDAN YENİ HAT İMALATI YAPILMAKTADIR. BU NEDENLE HATLARIMIZA YETERLİ SU VERİLEMEMEKTİR. MAHALLELERİMİZİN ÜST KOTLARINDA SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLECEKTİR.
Etkilenen Yerler: -MİMAR SİNAN MAH BİR KISMI -MERKEZ MAH BİR KISMI -YUNUS EMRE MAH BİR KISMI -FATİH MAH BİR KISMI -TEVFİK İLERİ MAH BİR KISMI.