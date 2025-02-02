Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 akademik takvimine göre, bütünleme sınavları 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak. Peki ATA AÖF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi bütünleme sınavları için geri sayım başladı. Final sınavı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, ATA-AÖF bütünleme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır?
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
ATA AÖF bütünleme sınavları, 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
1. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'da, 3. oturum ise saat 15.00'da başlayacak.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
15-16 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan Bütünleme Sınavı giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr üzerinden alınacak.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Bütünleme sınav sonuçlarının, sınav tarihinden yaklaşık 7-10 gün sonra açıklanması bekleniyor. Öğrenciler, sınav sonuçlarını ATA AÖF öğrenci otomasyonu üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilirler.
DERS GEÇME NOTU HARF NOTLARI VE ANLAMLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)
35 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)
0 – 34 notları arasında FF harf notu 0,00 Kaldı