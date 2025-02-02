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ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav takvimi

ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav takvimi

17:102/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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<p>ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı?</p>
ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 akademik takvimine göre, bütünleme sınavları 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak. Peki ATA AÖF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi bütünleme sınavları için geri sayım başladı. Final sınavı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, ATA-AÖF bütünleme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF bütünleme sınavları, 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

1. oturum saat 09.30'da, 2. oturum saat 14.00'da, 3. oturum ise saat 15.00'da başlayacak.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

15-16 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan Bütünleme Sınavı giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr üzerinden alınacak.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bütünleme sınav sonuçlarının, sınav tarihinden yaklaşık 7-10 gün sonra açıklanması bekleniyor. Öğrenciler, sınav sonuçlarını ATA AÖF öğrenci otomasyonu üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilirler.

DERS GEÇME NOTU HARF NOTLARI VE ANLAMLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)

35 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti (Şartlı)

0 – 34 notları arasında FF harf notu 0,00 Kaldı

#ATA AÖF
#ata aöf bütünleme sınavı
#Atatürk Üniversitesi

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ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav takvimi