Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi bütünleme sınavları için geri sayım başladı. Final sınavı sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, ATA-AÖF bütünleme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? ATA AÖF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgesi nasıl alınır?