Atatürk Üniversitesi vize sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? ATA AÖF Güz dönemi sınav tarihleri 2025

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi vize sınavları, Kasım ayında düzenlenecek. Atatürk Üniversitesi tarafından yayımlanan bilgilendirme duyurusunda saat ve süre bilgilerine yer verildi. Buna göre ara sınavlar 3 oturumda yüz yüze yapılacak. Öğrencilere her ders için 30 dakika süre verilecek. Peki, ATA AÖF vize sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç soru sorulacak? İşte, 2025-2026 ATA AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı, sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

1 /4 ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN? Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi ATA AÖF güz dönemi vize sınavları 22-23 Kasım 2025 tarihleri arasında üç oturumda düzenlenecek.

2 /4 ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ Ara (Vize) Sınavı I.Oturum 22 Kasım 2025 09:30 II.Oturum 22 Kasım 2025 14:00 III.Oturum 23 Kasım 2025 15:00 Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı I.Oturum 10 Ocak 2026 II.Oturum 10 Ocak 2026 III.Oturum 11 Ocak 2026















3 /4 Bütünleme Sınavı

I.Oturum 14 Şubat 2026 II.Oturum 14 Şubat 2026 III.Oturum 15 Şubat 2026



