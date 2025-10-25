Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Atatürk Üniversitesi vize sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? ATA AÖF Güz dönemi sınav tarihleri 2025

Atatürk Üniversitesi vize sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? ATA AÖF Güz dönemi sınav tarihleri 2025

12:1125/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi vize sınavları, Kasım ayında düzenlenecek. Atatürk Üniversitesi tarafından yayımlanan bilgilendirme duyurusunda saat ve süre bilgilerine yer verildi. Buna göre ara sınavlar 3 oturumda yüz yüze yapılacak. Öğrencilere her ders için 30 dakika süre verilecek. Peki, ATA AÖF vize sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç soru sorulacak? İşte, 2025-2026 ATA AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı, sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi ATA AÖF güz dönemi vize sınavları 22-23 Kasım 2025 tarihleri arasında üç oturumda düzenlenecek.

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK TAKVİMİ

Ara (Vize) Sınavı

I.Oturum 22 Kasım 2025 09:30

II.Oturum 22 Kasım 2025 14:00

III.Oturum 23 Kasım 2025 15:00

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

I.Oturum 10 Ocak 2026

II.Oturum 10 Ocak 2026

III.Oturum 11 Ocak 2026








Bütünleme Sınavı


I.Oturum 14 Şubat 2026

II.Oturum 14 Şubat 2026

III.Oturum 15 Şubat 2026



ATA AÖF VİZE SINAVLARI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?


Her ders için sınav süresi 30 dakikadır.

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınav salonlarına alınacak, her ne sebeple olursa olsun ilk 15 dakika sonrasında gelenler kesinlikle sınava alınmayacak. Sınava geç başlayan (ilk 15 dakika içinde gelen) öğrencilere ek süre verilmez.


#ata aöf
#atatürk üniversitesi
#ata aöf vize sınavı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI: SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak?