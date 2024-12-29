Son dönemde Türkiye'de sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların dolaşıma girmesi nedeniyle bankalar ve döviz büroları çeşitli önlemler almıştı. Banka ve döviz bürolarının bu paraları almaması üzerine para sayma makinelerine güncelleme yapıldı. Türkiye Bankalar Birliği, konuya ilişkin açıklama yaptı. Peki bankalar 50 ve 100 doları kabul etmeye başladı mı?
Sahte dolarların yaygınlaşmasıyla birlikte bankalar alarm verirken, bazı döviz büroları özellikle 50 ve 100 dolarlık banknotlarla işlem yapmayı tamamen durdurmuştu. Uzun, “Makineler, yazılım güncellemelerinin eksikliği nedeniyle sahte paraları kolayca kabul ediyor” diye konuşmuştu. Para sayma makineleri güncellenmeye başlanmıştı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen sahte Dolar ve Euro banknotlarına ilişkin açıklama yaptı. Peki bankalar 50 ve 100 doları kabul etmeye başladı mı?
Bankalar 50 ve 100 dolar alıyor mu?
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, bankalar tarafından döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin oluşan tereddütler nedeniyle bilgilendirmede bulunuldu.
Açıklamada, "Gerek müşterilerimizin gerekse bankalarımızın güvenliği için yapılan döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemeleri büyük ölçüde tamamlanmış olup bankalarımızca döviz banknotlarının kabulü yapılmaktadır." denildi.
TCMB'den SBİS önlemi
Öte yandan, TCMB'nin Türkiye genelindeki banknot sahteciliğini yakından takip edebilmek amacıyla 1 Ocak 2016’da geliştirdiği Sahte Banknot İzleme Sistemi (SBİS), kolluk kuvvetleri ile banknot sahteciliği olayları arasında bağlantılar kurarak bu konuda daha etkin mücadele etmeyi sağlıyor.
TCMB, söz konusu sistem ile banknotlar üzerindeki güvenlik özelliklerinin hangilerinde, ne yoğunlukta sahtecilik yapıldığını tespit ve takip ediyor.
SBİS ile ilgili bilginin yer aldığı TCMB'nin internet sitesinde, sahte olduğundan şüphelenilen bir banknot ile karşılaşıldığında yapılması gerekenlere ilişkin bilgilere de yer veriliyor.