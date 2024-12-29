TCMB, söz konusu sistem ile banknotlar üzerindeki güvenlik özelliklerinin hangilerinde, ne yoğunlukta sahtecilik yapıldığını tespit ve takip ediyor.

SBİS ile ilgili bilginin yer aldığı TCMB'nin internet sitesinde, sahte olduğundan şüphelenilen bir banknot ile karşılaşıldığında yapılması gerekenlere ilişkin bilgilere de yer veriliyor.