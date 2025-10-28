Bankalar Bugün Açık mı? 28-29 Ekim Bankalar Çalışıyor mu? 28 Ekim Salı Banka Çalışma Saatleri

28 Ekim Salı günü bankaların saat kaça kadar açık olacağını merak eden müşteriler için detaylar sıralandı. Peki, 28 Ekim bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? İşte 28-29 Ekim tarihlerinde bankaların çalışma saatleri ve EFT, havale işlemlerine dair tüm detaylar...

1 /5 Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesindeki 28 Ekim günü yarım gün resmi tatil kabul ediliyor. Bu kapsamda bankalar sabah saat 09.00’da müşterilerini kabul etmeye başladı. Ancak öğleden sonra tüm şubeler kapanacak.

2 /5 28 Ekim Bankalar Çalışıyor Mu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 günlük 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili öncesinde 28 Ekim Salı günü için açıklama yaptı. 28 Ekim Salı günü öğleden sonra resmi tatil kapsamında tüm kurum ve kuruluşlar kapanacak. 28 Ekim 2025 Salı günü saatler 13.00 olduğunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için resmi tatil süresi başlamış olacak. 28 Ekim öğleden sonra kapalı olan yerler arasında devlet daireleri ve kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar, noterler, PTT şubeleri, kargo şubeleri kapanacak.

3 /5 28 Ekim Bankalar Saat Kaça Kadar Açık? 28 Ekim Salı günü yurt çapındaki tüm okullar ile birlikte başta banka şubeleri olmak üzere kamu kurumları, noterler, hastaneler kapanacak. 29 Ekim Çarşamba günü gün boyu kapalı olacak banka şubeleri 28 Ekim Salı günü sabah saatlerinde açık olurken saat 13.00 itibariyle işleme kapanacak. Tüm banka şubeleri 30 Ekim Perşembe günü normal mesailerine devam edecek.

4 /5 28-29 Ekim Bankalar Açık mı? 28 Ekim Salı günü bankalar yarım gün açık olacak. Öğleden sonra tüm kamu kurumları gibi bankalar da kapalı olacak. 29 Ekim Çarşamba günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle özel ve kamu bankalarının tamamı hizmet vermeyecek. Bankalar, 30 Ekim Perşembe günü normal mesai düzenine dönecek. Resmi tatil süresince ATM’ler, internet ve mobil bankacılık hizmetleri aktif olarak kullanılabilecek.

