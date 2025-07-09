Bankaların 2025 Temmuz ATM para çekme limitleri belli oldu! En düşük ve en yüksek tutarlar

Yapılan değişiklikle birlikte bazı bankalarda günlük para çekme limiti 10 bin TL olurken, bazı bankalarda bu tutar 60 bin TL’ye kadar yükseldi. QR kodla yapılan işlemler için de ayrıca limitler belirlendi. Kartlı işlemler ile QR kodlu çekimlerde farklılıklar dikkat çekti.