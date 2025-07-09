Bankaların 2025 Temmuz ATM para çekme limitleri belli oldu! En düşük ve en yüksek tutarlar

Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye’de faaliyet gösteren kamu ve özel bankalar, ATM’lerden yapılan günlük para çekme işlemlerine ait limitleri güncelledi. Bankalar, yeni limitleri müşterilerine SMS ve e-posta yoluyla duyurdu. İşte bankaların ATM para çekme limitleri...
Yapılan değişiklikle birlikte bazı bankalarda günlük para çekme limiti 10 bin TL olurken, bazı bankalarda bu tutar 60 bin TL’ye kadar yükseldi. QR kodla yapılan işlemler için de ayrıca limitler belirlendi. Kartlı işlemler ile QR kodlu çekimlerde farklılıklar dikkat çekti.
Güncellenen verilere göre Enpara, günlük 60 bin TL ile en yüksek çekim limitini sunan banka olarak öne çıktı. İş Bankası ve Vakıfbank da 20 bin TL günlük limit ile üst sıralarda yer aldı. Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank ve Yapı Kredi ise 10 bin TL günlük limit belirledi.
Para yatırma limitleri ise birçok bankada 50 bin TL ile 185 bin TL arasında değişiyor.
İşte bankaların para çekme limiti ve tutarları;
GÜNCEL ATM PARA ÇEKME LİMİTLERİ – TEMMUZ 2025
Ziraat Bankası
• Günlük para çekme limiti: 10.000 TL
• QR ile çekim limiti: 7.500 TL
• Para yatırma limiti: 50.000 TL
Vakıfbank
• Günlük para çekme limiti: 20.000 TL
• QR ile çekim limiti: 5.000 TL
• Para yatırma limiti: 50.000 TL
Halkbank
• Günlük para çekme limiti: 10.000 TL
• QR ile çekim limiti: 7.500 TL
• Para yatırma limiti: 50.000 TL
İş Bankası
• Günlük para çekme limiti: 20.000 TL
• QR ile çekim limiti: 20.000 TL
• Para yatırma limiti: 100.000 TL
Garanti BBVA
• Günlük para çekme limiti: 15.000 TL
• QR ile çekim limiti: 15.000 TL
• Para yatırma limiti: 100.000 TL
Yapı Kredi
• Günlük para çekme limiti: 10.000 TL
• QR ile çekim limiti: 10.000 TL
• Para yatırma limiti: 185.000 TL
Akbank
• Günlük para çekme limiti: 10.000 TL
• QR ile çekim limiti: 5.000 TL
• Para yatırma limiti: 25.000 TL
Enpara (QNB Finansbank)
• Günlük para çekme limiti: 60.000 TL
• QR ile çekim limiti: 10.000 TL
• Para yatırma limiti: 185.000 TL