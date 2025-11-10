Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
500 bin sosyal konut için başvurular T.C. kimlik numarasının son rakamına göre alınacak! İşte e-Devlet TOKİ konut başvuru ekranı

500 bin sosyal konut için başvurular T.C. kimlik numarasının son rakamına göre alınacak! İşte e-Devlet TOKİ konut başvuru ekranı

09:3310/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için beklenen gün geldi. Dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olabilmesi için hayata geçirilen projenin başvuru süreci 10 Kasım 2025 tarihi itibarıyla başladı. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi e-Devlet başvuru ekranı 2025 nasıl açılır? T.C. kimlik numarasının son rakamına göre başvuru nasıl yapılır, şartlar neler? İşte 1+1, 2+1 daire TOKİ başvuru ekranı 2025.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci başladı. 2025 TOKİ başvuru ekranı erişime açıldı. e-Devlet sisteminde yoğunluk yaşanmaması amacıyla başvurular, ilk 5 gün boyunca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre alınacak. Bu kapsamda bugün kimlik numarasının son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.

TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları başladı


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük konut seferberliği “Yüzyılın Konut Projesi” için başvuru süreci başlıyor.


“Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilerek dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkanı sağlanacak.

TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla başladı ve 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.


TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvurusu nasıl yapılacak?


TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları e-Devlet'ten yapılıyor.


TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURU EKRANI

TOKİ TC Kimlik numarasına göre başvuru tarihleri


TC kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar: 10 Kasım 2025

TC kimlik numarasının son rakamı 2 olanlar: 11 Kasım 2025

TC kimlik numarasının son rakamı 4 olanlar: 12 Kasım 2025

TC kimlik numarasının son rakamı 6 olanlar: 13 Kasım 2025

TC kimlik numarasının son rakamı 8 olanlar: 14 Kasım 2025




İllere göre konut dağılımı

TOKİ 500 bin konut başvuru ücreti nereden, nasıl yatırılacak?


Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. İsteyenler Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım şubeleri, yetkili banka şubeleri aracılığıyla da başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.


e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular,18 Aralık 2025 tarihinde, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

Başvuru bedeli 5000 TL olacak. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.


TOKİ başvuru şartları


TOKİ Sosyal Konut Projesi'nden ev sahibi olabilmek için belirlenen temel şartlar şu şekilde:


- Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.

-Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )

-Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

-Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.




Engelliler


%5 Kontenjan

Şehit Yakınları & Gazileri

%5 Kontenjan

Emekliler

%20 Kontenjan

3 ve Daha Fazla Çocuk Sahibi Aileler

%10 Kontenjan

18-30 Yaş Arası Gençler

%20 Kontenjan

Diğerleri

%40 Kontenjan











TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI: TAKSİTLER 6.750 TL'DEN BAŞLIYOR!


Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.

Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için metrekareye göre farklılık göstermektedir.


ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME PLANI


* İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

* İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

* İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.



İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI


* İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

* İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

* İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.



#toki
#toki başvurusu
#toki konut başvurusu
#edevlet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ: Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura çekilişi ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?