Engelli adaylara kendileri için modifiye edilmiş Fiziki Yeterlilik Testinde iki hak verilecek ve en iyi derece işleme alınacaktır. Engelli adaylar, Fiziki Yeterlilik Testi derece ve puanı ile değerlendirilmeye alınacaktır. Tüm hesaplama ve değerlendirme aşamalarında erkek ve kadın engelli adaylar ayrı olarak değerlendirilecektir. Engelli adaylar için değerlendirme ve hesaplama kendi aralarında yapılacaktır.