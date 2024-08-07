2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu yayımlandı. Buna göre, ÖZYES parkur sınavı 20-26 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak. Peki BESYO parkur puan hesaplaması nasıl yapılacak? İşte, BESYO parkur sınavı hakkında bilgiler...
ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor bölümleri için özel yetenek sınavları (2024-ÖZYES) kılavuzu yayımlandı. Peki Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2024 BESYO parkur sınavı hakkında bilgiler...
BESYO PARKUR SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından merkezi Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) 20-26 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.
2024-ÖZYES’te Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) uygulanacaktır. Adaylar tercih ettikleri merkezde sınava gireceklerdir. Adaylara uygulamalı sınav için iki hak verilecek ve en iyi dereceleri işleme alınacaktır.
Aynı şekilde engelli adaylara da 2024-ÖZYES’te Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) uygulanacaktır. Engelli adaylar tercih ettikleri merkezde sınava gireceklerdir. Engelli adaylara uygulamalı sınav için iki hak verilecek ve en iyi dereceleri işleme alınacaktır.
Fiziki Yeterlilik Testi ve Sporcu Özgeçmiş Puanları nasıl hesaplanacak?
Adaylara uygulamalı sınav için iki hak verilecek ve en iyi dereceleri işleme alınacaktır. Adayların Fiziki Yeterlilik Testi ve Sporcu Özgeçmiş Puanları aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. Tüm hesaplama ve değerlendirme aşamalarında erkek ve kadın adaylar ayrı olarak değerlendirilecektir.
Engelli adaylara kendileri için modifiye edilmiş Fiziki Yeterlilik Testinde iki hak verilecek ve en iyi derece işleme alınacaktır. Engelli adaylar, Fiziki Yeterlilik Testi derece ve puanı ile değerlendirilmeye alınacaktır. Tüm hesaplama ve değerlendirme aşamalarında erkek ve kadın engelli adaylar ayrı olarak değerlendirilecektir. Engelli adaylar için değerlendirme ve hesaplama kendi aralarında yapılacaktır.
Fiziki Yeterlilik Derecesinin Puana Çevrilmesi: Adayların Fiziki Yeterlilik Testinden aldıkları saniye cinsinden dereceler puana dönüştürülecektir. Bunun için erkek ve kadın adayların dereceleri ayrı değerlendirilmek üzere, FYT’de aldıkları derecelerin (saniye cinsinden) ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanacaktır
2024-ÖZYES yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.
2024-ÖZYES merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2024-ÖZYES merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekmektedir.
Ek yerleştirmede yer alan programları merkezî yerleştirmedeki en düşük puanlarına bakılmaksızın puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir. Ek yerleştirme ücreti 80,00 TL'dir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.