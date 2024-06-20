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Bu hafta Bim'de neler var? 21 Haziran Cuma çadır, kamp sandalyesi, termos, drone, paten bu hafta BİM aktüel kataloğunda!

11:45 - 20/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak

BİM market, 21 Haziran tarihinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. BİM indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, BİM güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. BİM'de bu hafta neler olacak? Bim'de bu hafta çadır, kamp sandalyesi, termos, drone, paten gibi dikkat çekici ürünler raflarda yerini alıyor. İşte 21 Haziran 2024 Cuma BİM aktüel katalog ürünleri…

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Haftanın yeni Bim katalog ürünleri belli oldu. Bim aktüel bu hafta yine ilgi gören ürünler raflara taşınıyor. Alışveriş severler için yaza hazırlık kamp malzemeleri; Otomatik Çadır 999 TL, Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL, Renkli Pipetli Termos 449 TL Rookie Işıklı Mini Scooter 599 TL, Sunset Koltuk 499 TL, Sky Katlanır Sandalye 349 TL, Kral Tabure 99 TL'den satışta olacak. Peki, bim'de bu hafta cuma neler var? 

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