Haftanın yeni Bim katalog ürünleri belli oldu. Bim aktüel bu hafta yine ilgi gören ürünler raflara taşınıyor. Alışveriş severler için yaza hazırlık kamp malzemeleri; Otomatik Çadır 999 TL, Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL, Renkli Pipetli Termos 449 TL Rookie Işıklı Mini Scooter 599 TL, Sunset Koltuk 499 TL, Sky Katlanır Sandalye 349 TL, Kral Tabure 99 TL'den satışta olacak. Peki, bim'de bu hafta cuma neler var?