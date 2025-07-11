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BİM Güncel Aktüel Ürünleri Satışta: BİM'de 11 Temmuz Cuma günü başka hangi ürünlerde indirim var?

BİM Güncel Aktüel Ürünleri Satışta: BİM'de 11 Temmuz Cuma günü başka hangi ürünlerde indirim var?

15:0611/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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BİM’e 11 Temmuz 2025 Cuma günü cam ankastre set ve daha birçok indirimli ürün geliyor. BİM'de 11 Temmuz Cuma günü başka hangi ürünlerde indirim var? 11 Temmuz Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 11 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 11 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM 11 Temmuz 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Peki BİM aktüel ürünlerinden hangileri indirimde? Katlanır elektrikli bisiklet, valiz, QLED TV, Android tablet ve cep telefonu gibi birçok teknolojik ürün cazip fiyatlarla satışta... İşte 11 Temmuz 2025 BİM aktüel indirimli ürün kataloğu.

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