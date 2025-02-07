Bir Zamanlar İstanbul dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler hangi isimler var?

Bir Zamanlar İstanbul dizisinin konusu ne?

Daha çok büyümek için silah ticaretine başlayan Kenan Gencer, Emniyet Müdürü Çetin ile iş birliği yapar. Kenan'ın adamı Celal, İlyas Usta'nın çalıştığı atölyeyi almak ister, ancak İlyas Usta'nın reddetmesi üzerine bir saldırı düzenlenir. Bu saldırıdan etkilenen Ali, olayın peşine düşer ve tanıklardan birine ulaşır, ancak tanık Celal'in adamları tarafından öldürülür. Ali, katillerden birini konuşturmaya çalışırken diğer adamlar tarafından dövülür ve sokakta bırakılır. Bu olaylar, yeni bir Köroğlu'nun doğuşuna zemin hazırlar.