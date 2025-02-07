Bir Zamanlar İstanbul dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler hangi isimler var?

Bir Zamanlar İstanbul konusu ve oyuncu kadrosu ile çok konuşulacak. TRT 1 Bir Zamanlar İstanbul, 1990'lı yılların İstanbul'unda geçen ve adalet arayışını konu alan yeni bir dizidir. Başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un paylaştığı yapım, izleyicilere çağdaş bir Köroğlu hikayesi sunuyor. TRT 1’in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul oyuncu kadrosu ile çok konuşulacak. Peki Bir Zamanlar İstanbul dizisinde kimler oynuyor? İşte Bir Zamanlar İstanbul oyuncu kadrosu.
Bir Zamanlar İstanbul, 7 Şubat Cuma günü saat 20.00'de TRT 1'de izleyiciyle buluşacak. TRT'de cuma akşamları yayınlanacak olan Bir Zamanlar İstanbul hem senaryosu hem de oyuncu kadrosu ile izleyicileri ekrana kilitleyecek. Çağdaş bir Köroğlu destanı olarak hazırlanan dizinin, oyuncu kadrosu, sahneleri, karakterleri ve hikayesiyle ön plana çıkması hedefleniyor.
Yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği yapım, 1990'lı yıllarda İstanbul'da geçiyor. Aşk hikayesi ve adalet arayışını konu alan dizide, Türk dili ve edebiyatı bölümü son sınıf öğrencisi bir gencin mafya dünyasına girip bütün dengeleri değiştirme ve kahramanlaşma öyküsü işleniyor. Peki Bir Zamanlar İstanbul dizisinde kimler oynuyor? İşte Bir Zamanlar İstanbul oyuncu kadrosu.
TRT 1 Bir Zamanlar İstanbul oyuncu kadrosu
Başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un yer aldığı Bir Zamanlar İstanbul oyuncu kadrosunda ayrıca Hüseyin Avni Danyal, Didem Balçın,
Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner, Deniz Celiloğlu, Özge Özder, Ümit Kantarcılar,
İpek Karapınar, Murat Daltaban, Nihal Koldaş, Mirza Bahattin Doğan ve Serdar Özer gibi deneyimli isimler bulunuyor.
Bir Zamanlar İstanbul dizisinin konusu ne?
Daha çok büyümek için silah ticaretine başlayan Kenan Gencer, Emniyet Müdürü Çetin ile iş birliği yapar. Kenan'ın adamı Celal, İlyas Usta'nın çalıştığı atölyeyi almak ister, ancak İlyas Usta'nın reddetmesi üzerine bir saldırı düzenlenir. Bu saldırıdan etkilenen Ali, olayın peşine düşer ve tanıklardan birine ulaşır, ancak tanık Celal'in adamları tarafından öldürülür. Ali, katillerden birini konuşturmaya çalışırken diğer adamlar tarafından dövülür ve sokakta bırakılır. Bu olaylar, yeni bir Köroğlu'nun doğuşuna zemin hazırlar.