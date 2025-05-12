Lüks otomobil dünyasında her dönem dikkatleri üzerine çeken Alman otomotiv devi BMW, mayıs ayı fiyat listesini duyurdu. Bir zamanlar uçak motorlarıyla yola çıkan marka, bugün geldiği noktada hem teknolojisi hem de tasarımıyla segmentinin en güçlü isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

1 /13 BMW’nin güncellenen fiyatları, hem otomobil meraklılarının hem de premium sınıfta araç tercih edenlerin gündeminde. Mayıs itibarıyla BMW 1 Serisi 2.974.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Nisan ayında 2.803.800 TL olan başlangıç fiyatı, yaklaşık 170 bin TL’lik bir artış göstermiş durumda.

2 /13 İŞTE SERİLERE GÖRE BMW’NİN GÜNCEL FİYATLARI:

3 /13 BMW 1 Serisi 120 Sport Line Mild Hybrid (Benzin): 2.974.000 TL

120 M Sport Mild Hybrid (Benzin): 3.195.600 TL



4 /13 BMW 2 Serisi 220 Gran Coupé Sport Line: 3.070.800 TL

220 Gran Coupé M Sport: 3.296.300 TL

Active Tourer Luxury Line Plug-in Hybrid: 3.148.200 TL

Active Tourer M Sport Plug-in Hybrid: 3.364.700 TL



5 /13 BMW 3 Serisi 320i Sedan Sport Line: 4.176.900 TL

320i Sedan M Sport: 4.523.900 TL

330i xDrive Touring M Sport: 6.956.400 TL



6 /13 BMW 4 Serisi 420i Coupé M Sport: 4.830.400 TL

420i Coupé Edition M Sport: 5.603.100 TL

430i xDrive Cabrio M Sport: 7.549.400 TL

Gran Coupé M Sport: 4.895.800 TL

Gran Coupé Edition M Sport: 5.710.700 TL



7 /13 BMW 5 Serisi 520i Sedan M Sport: 6.143.800 TL

520d xDrive Sedan M Sport: 8.351.100 TL



8 /13 BMW 7 Serisi 740d xDrive Pure Excellence: 17.275.900 TL

740d xDrive M Excellence: 18.104.700 TL



9 /13 BMW 8 Serisi 840i xDrive Coupé M Sport: 17.364.400 TL

840i xDrive Cabrio M Sport: 18.032.800 TL

840i xDrive Gran Coupé M Sport: 17.839.200 TL



10 /13 BMW X Serisi X1 sDrive20i X-Line: 3.799.800 TL

X2 sDrive20i M Sport: 4.136.800 TL

X3 20d xDrive M Sport: 6.597.100 TL

X7 xDrive40d M Excellence: 27.503.000 TL



11 /13 BMW M Serisi M2: 10.288.000 TL

M3 Sedan Competition: 13.723.900 TL

M4 Competition Cabrio: 14.373.000 TL

M5 xDrive Sedan (Plug-in Hybrid): 20.119.100 TL

M5 Touring (Plug-in Hybrid): 20.187.500 TL

M8 Competition Cabrio: 24.563.000 TL (En pahalı BMW modeli)

M760e xDrive Sedan: 24.416.900 TL



12 /13 BMW i Serisi (Elektrikli Modeller) i4 eDrive40 M Sport: 4.345.300 TL

i5 eDrive40: 5.454.000 TL – 6.092.600 TL

i5 M60 xDrive: 7.468.600 TL

i7 M70 xDrive: 11.840.900 TL

iX M70 xDrive: 8.027.300 TL

iX1 eDrive20 Sport Line: 3.044.700 TL

