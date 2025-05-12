Lüks otomobil dünyasında her dönem dikkatleri üzerine çeken Alman otomotiv devi BMW, mayıs ayı fiyat listesini duyurdu. Bir zamanlar uçak motorlarıyla yola çıkan marka, bugün geldiği noktada hem teknolojisi hem de tasarımıyla segmentinin en güçlü isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
BMW’nin güncellenen fiyatları, hem otomobil meraklılarının hem de premium sınıfta araç tercih edenlerin gündeminde. Mayıs itibarıyla BMW 1 Serisi 2.974.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Nisan ayında 2.803.800 TL olan başlangıç fiyatı, yaklaşık 170 bin TL’lik bir artış göstermiş durumda.
İŞTE SERİLERE GÖRE BMW’NİN GÜNCEL FİYATLARI:
BMW 1 Serisi
- 120 Sport Line Mild Hybrid (Benzin): 2.974.000 TL
- 120 M Sport Mild Hybrid (Benzin): 3.195.600 TL
BMW 2 Serisi
- 220 Gran Coupé Sport Line: 3.070.800 TL
- 220 Gran Coupé M Sport: 3.296.300 TL
- Active Tourer Luxury Line Plug-in Hybrid: 3.148.200 TL
- Active Tourer M Sport Plug-in Hybrid: 3.364.700 TL
BMW 3 Serisi
- 320i Sedan Sport Line: 4.176.900 TL
- 320i Sedan M Sport: 4.523.900 TL
- 330i xDrive Touring M Sport: 6.956.400 TL
BMW 4 Serisi
- 420i Coupé M Sport: 4.830.400 TL
- 420i Coupé Edition M Sport: 5.603.100 TL
- 430i xDrive Cabrio M Sport: 7.549.400 TL
- Gran Coupé M Sport: 4.895.800 TL
- Gran Coupé Edition M Sport: 5.710.700 TL
BMW 5 Serisi
- 520i Sedan M Sport: 6.143.800 TL
- 520d xDrive Sedan M Sport: 8.351.100 TL
BMW 7 Serisi
- 740d xDrive Pure Excellence: 17.275.900 TL
- 740d xDrive M Excellence: 18.104.700 TL
BMW 8 Serisi
- 840i xDrive Coupé M Sport: 17.364.400 TL
- 840i xDrive Cabrio M Sport: 18.032.800 TL
- 840i xDrive Gran Coupé M Sport: 17.839.200 TL
BMW X Serisi
- X1 sDrive20i X-Line: 3.799.800 TL
- X2 sDrive20i M Sport: 4.136.800 TL
- X3 20d xDrive M Sport: 6.597.100 TL
- X7 xDrive40d M Excellence: 27.503.000 TL
BMW M Serisi
- M2: 10.288.000 TL
- M3 Sedan Competition: 13.723.900 TL
- M4 Competition Cabrio: 14.373.000 TL
- M5 xDrive Sedan (Plug-in Hybrid): 20.119.100 TL
- M5 Touring (Plug-in Hybrid): 20.187.500 TL
- M8 Competition Cabrio: 24.563.000 TL (En pahalı BMW modeli)
- M760e xDrive Sedan: 24.416.900 TL
BMW i Serisi (Elektrikli Modeller)
- i4 eDrive40 M Sport: 4.345.300 TL
- i5 eDrive40: 5.454.000 TL – 6.092.600 TL
- i5 M60 xDrive: 7.468.600 TL
- i7 M70 xDrive: 11.840.900 TL
- iX M70 xDrive: 8.027.300 TL
- iX1 eDrive20 Sport Line: 3.044.700 TL
EN PAHALI BMW HANGİSİ?
Mayıs 2025 itibarıyla BMW fiyat listesinin zirvesinde BMW M8 Competition Cabrio yer alıyor. M Sport serisinin gözde modellerinden olan bu araç, 24.563.000 TL’lik fiyat etiketiyle listenin en üst sırasına yerleşmiş durumda.