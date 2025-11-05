ÖSYM sınav takvimi 2026 yılındaki sınavlar hazırlanan milyonlarca aday tarafından merak ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek için her yıl milyonlarca adayın geleceğini şekillendiren ÖSYM sınavları, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 2026 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM 2026 sınav takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi sınav, başvuru ve sonuç takvimi!

1 /3 ÖSYM sınav takvimi 2026 yayınlanma tarihi merakla bekleniyor. MSÜ 2026 sınavı ne zaman yapılacak? sorusu da bu nedenle araştırılıyor.

2 /3 ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2026 YAYINLANDI MI? 2026 yılına ait ÖSYM sınav takvimi henüz paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz sene ÖSYM sınav takvimi, 13 Kasım 2024'te açıklanmıştı. Bu yıl da benzer olarak kasım ayının ikinci haftası içerisinde ÖSYM sınav takviminin paylaşılması bekleniyor.