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Bugün kimin maçı var maç saat kaçta? 2 Şubat 2025 Pazar bugünün maçları

Bugün kimin maçı var maç saat kaçta? 2 Şubat 2025 Pazar bugünün maçları

16:582/02/2025, Pazar
G: 2/02/2025, Pazar
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Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?

Bugünün maçları futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - La Liga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maç saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçları hangisi kimin? İşte 2 Şubat 2025 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu, bugünün maçları...

Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün maçları merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 2 Şubat 2025 Pazar maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.

Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var?

13:30 Ümraniyespor - Ankaragücü Trendyol 1. Lig TRT Spor

13:30 Şanlıurfaspor - İstanbulspor Trendyol 1. Lig Bein Sports Max 1

13:30 Adana Demirspor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

14:00 Nazilli Bld. - Elazığspor TFF 2. Lig Elazığspor Ücretli Youtube

14:00 Mazıdağı Fosfat - İnegöl Kafkas TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Youtube

14:00 52 Orduspor - Bozokspor TFF 3. Lig Altaş TV Ordu

14:30 Juventus - Empoli İtalya Serie A S Sport 2

15:00 Manchester City - Arsenal İngiltere Kadinlar Süper Ligi W-Sport

15:30 Hamburg - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect

15:30 Kaiserslautern - Preussen Münster Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect


15:30 Paderborn - Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect

16:00 Manisa FK - Fatih Karagümrük Trendyol 1. Lig Bein Sports Max 1

16:00 Amedspor - Sakaryaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Göztepe - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

16:00 Barcelona - Alaves İspanya La Liga S Sport Plus

16:30 Ajax - Feyenoord Hollanda Eredivisie Exxen

17:00 Brentford - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 4

17:00 Manchester Utd - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

17:00 Fiorentina - Genoa İtalya Serie A S Sport 2

17:00 Toulouse - Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

17:30 Eintracht Frankfurt - Wolfsburg Almanya Bundesliga Bein Sports Max 2

18:00 Motherwell - Celtic İskoçya Premier Lig tabii Spor 1


18:00 Zira - Karabağ Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

18:15 Valencia - Celta Vigo İspanya La Liga S Sport

19:00 Esenler Erokspor - Boluspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:00 Fenerbahçe - Ç.Rizespor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

19:15 Angers - Le Havre Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

19:15 Reims - Nantes Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

19:15 Rennes - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

19:30 Arsenal - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

19:30 Bayer Leverkusen - Hoffenheim Almanya Bundesliga Bein Sports Max 2

20:00 Milan - Inter İtalya Serie A S Sport 2

20:30 Osasuna - Real Sociedad İspanya La Liga S Sport

21:00 Sporting Lisbon - Farense Portekiz Liga NOS tabii Spor 1

21:45 Tottenham - Manchester Utd İngiltere Kadinlar Süper Ligi W-Sport

22:45 Roma - Napoli İtalya Serie A S Sport 2

22:45 Marsilya - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 3

23:00 Real Betis - Athletic Bilbao İspanya La Liga S Sport Plus

23:00 San Lorenzo - River Plate Arjantin Primera Division Tuttur TV

23:30 Estrela - Benfica Portekiz Liga NOS Sport Plus


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