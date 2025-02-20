Türkiye genelinde birkaç gündür etkili olan Sibirya soğukları yurt genelinde devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Şubat Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; 20 ilde kar yağışı sağışı etkili olacak. Peki bugün kar nereye yağacak? Kar yağışını olduğu iller hangileri? İşte il il Türkiye genelinde hava durumu detayları...
Sibirya kökenli soğuk hava yurdu etkisi altına aldı, birçok kent beyaza büründü. Meteoroloji 20 Şubat 2025 hava durumu tahminlerini paylaştı. Meteoroloji (MGM), bugün 20 il için sarı kodlu yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Peki kar nereye yağacak, kar yağışı olan iller hangileri? İşte il il Türkiye genelinde hava durumu detayları.
Hangi illerde kar yağışı var?
MGM'nin son değerlendirmelerine göre, Ağrı, Bingöl, Diyarbakır, Giresun,
İstanbul, Muş, Rize, Trabzon, Batman, Ardahan, Artvin, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Kars, Ordu, Siirt, Van, Şırnak, Iğdır'da kar yağışı bekleniyor. Yetkililer, kar yağışının ulaşımda aksamalara, buzlanmaya ve don olaylarına neden olabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.
Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.