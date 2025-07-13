bugün kimin maçı var, bugünkü maç programı futbolseverler tarafından bir hayli merak ediliyor. Süper Lig takımları hazırlık maçına çıkıyor. Öte yandan FiFA Kulüpler Dünya Kupası Final heyecanı da devam ediyor. Bugün hangi maçlar var, bugün maçlar saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt aranıyor. İşte 13 Temmuz Pazar canlı maç programı.

1 /6 Futbolseverler için heyecan dolu bir gün! 13 Temmuz Pazar günü, hem Süper Lig takımlarının hazırlık maçları hem de büyük bir final mücadelesi ekranlara geliyor. İşte bugünkü maç programı:

2 /6 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, BUGÜNKÜ MAÇLAR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 02:00 Detroit - Hartford Athletic ABD USL Championship USL Championship Youtube 02:00 Indy Eleven - Rhode Island ABD USL Championship USL Championship Youtube 02:30 Miami FC - Lexington ABD USL Championship USL Championship Youtube



3 /6 03:30 FC Tulsa - Las Vegas Lights ABD USL Championship USL Championship Youtube 04:00 San Antonio - Tampa Bay Rowdies ABD USL Championship USL Championship Youtube 04:00 New Mexico - Charleston ABD USL Championship USL Championship Youtube

4 /6 05:00 Oakland Roots - Phoenix Rising ABD USL Championship USL Championship Youtube 06:00 Sacramento Republic - El Paso Locomotive ABD USL Championship USL Championship Youtube

5 /6 18:00 Beşiktaş - Admira Wacker Hazırlık Maçı HT Spor 18:30 Rijeka - Göztepe Hazırlık Maçı Yayın Yok 19:30 Hertha Berlin - Rams Başakşehir Hazırlık Maçı Yayın Yok 22:00 Chelsea - PSG FiFA Kulüpler Dünya Kupası Final TRT 1