Bugün kimin maçı var? 26 Ekim Pazar bugün oynanacak maçlar

10:5826/10/2025, Pazar
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?

Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha! Bugün hangi maçlar var? sorusu sabahın erken saatlerinden itibaren gündemde. Süper Lig’de Galatasaray sahasında Göztepe’yi konuk edecek. Günün bir diğer önemli karşılaşmasında ise Kasımpaşa ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Avrupa’da da dev mücadeleler futbolseverleri bekliyor. İtalya Serie A’da Lazio - Juventus üç puan için mücadele verecek. Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, Ligue 1’de futbol heyecanı yaşanacak. Maçların saatleri ve canlı yayın kanalları futbol tutkunları tarafından merak ediliyor. İşte 26 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmaların programı.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği “Bugün kimin maçı var?” sorusu, haftanın maç programıyla yanıt buluyor. Süper Lig’de Galatasaray, evinde Göztepe’yi ağırlayacak. Beşiktaş ise deplasmanda Kasımpaşa’ya ile karşılaşacak. İspanya La Liga’da Real Madrid ve Barcelona arasındaki mücadele nefes kesecek. İtalya Serie A’da Fiorentina, Bologna ile zorlu bir derbiye çıkacak. Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig ve Fransa Ligue 1’de de futbol coşkusu devam ediyor. Maç saatlerini öğrenmek isteyen taraftarlar, “Hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 26 Ekim Pazar günü oynanacak maçların programı.

Bugün kimin maçı var? 26 Ekim Pazar bugün oynanacak maçlar

14:15 Twente - Ajax Hollanda Eredivisie S Sport Plus

14:30 Antalyaspor - Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

14:30 Torino - Genoa İtalya Serie A S Sport 2

14:30 İskenderunspor - Beykoz Anadolu TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

14:30 Polatlı Bld. - İnegöl Kafkas TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

14:30 Kapadokya Spor - Diyarbekirspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

15:00 Hearts - Celtic İskoçya Premier Lig S Sport Plus

15:00 Qabala - Neftçi Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

15:00 Gebzespor - Menemenspor TFF 2. Lig Bi Kanal

15:30 Braunschweig - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor

15:30 Kaiserslautern - Nürnberg Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3

15:30 Magdeburg - Preussen Münster Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor

16:00 Amedspor - İstanbulspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Çorum FK - Boluspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

16:00 Mallorca - Levante İspanya La Liga S Sport

16:30 Feyenoord - PSV Hollanda Eredivisie S Sport Plus

17:00 Galatasaray - Göztepe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

17:00 Gençlerbirliği - Konyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

17:00 Lille - Metz Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

17:00 Sassuolo - Roma İtalya Serie A S Sport 2

17:00 Verona - Cagliari İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 Arsenal - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

17:00 Aston Villa - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 4

17:00 Bournemouth - Nottingham Forest İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

17:00 Wolverhampton - Burnley İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

17:30 Bayer Leverkusen - Freiburg Almanya Bundesliga S Sport Plus

17:30 Karabağ - Shamakhi Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

18:15 Real Madrid - Barcelona İspanya La Liga S Sport Plus

18:45 AZ Alkmaar - Utrecht Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 3

19:00 Bodrumspor - Iğdırspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:00 Elazığspor - Kastamonuspor TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

19:00 Altay - Karşıyaka TFF 3. Lig Bi Kanal

19:00 Afyonspor - Eskişehirspor TFF 3. Lig Sıfır TV

19:00 İzmir Çoruhlu FK - Balıkesirspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

19:15 Angers - Lorient Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

19:15 Auxerre - Le Havre Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

19:15 Rennes - Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

19:30 Stuttgart - Mainz Almanya Bundesliga Tivibu Spor 1

19:30 Everton - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

20:00 Kasımpaşa - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Fiorentina - Bologna İtalya Serie A S Sport 2

20:30 Osasuna - Celta Vigo İspanya La Liga S Sport

21:00 Tondela - Sporting Lisbon Portekiz Liga NOS S Sport Plus

22:00 GA Eagles - Excelsior Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 4

22:00 Botafogo RJ - Santos Brezilya Serie A Spor Smart

22:45 Lyon - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports 3

22:45 Lazio - Juventus İtalya Serie A S Sport 2

23:0 Rayo Vallecano - Alaves İspanya La Liga S Sport

23:30 Braga - Casa Pia Portekiz Liga NOS Tivibu Spor 2

