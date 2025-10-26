Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha! Bugün hangi maçlar var? sorusu sabahın erken saatlerinden itibaren gündemde. Süper Lig’de Galatasaray sahasında Göztepe’yi konuk edecek. Günün bir diğer önemli karşılaşmasında ise Kasımpaşa ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Avrupa’da da dev mücadeleler futbolseverleri bekliyor. İtalya Serie A’da Lazio - Juventus üç puan için mücadele verecek. Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, Ligue 1’de futbol heyecanı yaşanacak. Maçların saatleri ve canlı yayın kanalları futbol tutkunları tarafından merak ediliyor. İşte 26 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmaların programı.
Futbolseverlerin heyecanla beklediği “Bugün kimin maçı var?” sorusu, haftanın maç programıyla yanıt buluyor. Süper Lig’de Galatasaray, evinde Göztepe’yi ağırlayacak. Beşiktaş ise deplasmanda Kasımpaşa’ya ile karşılaşacak. İspanya La Liga’da Real Madrid ve Barcelona arasındaki mücadele nefes kesecek. İtalya Serie A’da Fiorentina, Bologna ile zorlu bir derbiye çıkacak. Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig ve Fransa Ligue 1’de de futbol coşkusu devam ediyor. Maç saatlerini öğrenmek isteyen taraftarlar, “Hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 26 Ekim Pazar günü oynanacak maçların programı.
Bugün kimin maçı var? 26 Ekim Pazar bugün oynanacak maçlar
14:15 Twente - Ajax Hollanda Eredivisie S Sport Plus
14:30 Antalyaspor - Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
14:30 Torino - Genoa İtalya Serie A S Sport 2
14:30 İskenderunspor - Beykoz Anadolu TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube
14:30 Polatlı Bld. - İnegöl Kafkas TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube
14:30 Kapadokya Spor - Diyarbekirspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube
15:00 Hearts - Celtic İskoçya Premier Lig S Sport Plus
15:00 Qabala - Neftçi Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
15:00 Gebzespor - Menemenspor TFF 2. Lig Bi Kanal
15:30 Braunschweig - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor
15:30 Kaiserslautern - Nürnberg Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3
15:30 Magdeburg - Preussen Münster Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor
16:00 Amedspor - İstanbulspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
16:00 Çorum FK - Boluspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6
16:00 Mallorca - Levante İspanya La Liga S Sport
16:30 Feyenoord - PSV Hollanda Eredivisie S Sport Plus
17:00 Galatasaray - Göztepe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
17:00 Gençlerbirliği - Konyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
17:00 Lille - Metz Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
17:00 Sassuolo - Roma İtalya Serie A S Sport 2
17:00 Verona - Cagliari İtalya Serie A S Sport Plus
17:00 Arsenal - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
17:00 Aston Villa - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
17:00 Bournemouth - Nottingham Forest İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect
17:00 Wolverhampton - Burnley İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect
17:30 Bayer Leverkusen - Freiburg Almanya Bundesliga S Sport Plus
17:30 Karabağ - Shamakhi Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
18:15 Real Madrid - Barcelona İspanya La Liga S Sport Plus
18:45 AZ Alkmaar - Utrecht Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 3
19:00 Bodrumspor - Iğdırspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:00 Elazığspor - Kastamonuspor TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube
19:00 Altay - Karşıyaka TFF 3. Lig Bi Kanal
19:00 Afyonspor - Eskişehirspor TFF 3. Lig Sıfır TV
19:00 İzmir Çoruhlu FK - Balıkesirspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube
19:15 Angers - Lorient Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
19:15 Auxerre - Le Havre Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
19:15 Rennes - Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
19:30 Stuttgart - Mainz Almanya Bundesliga Tivibu Spor 1
19:30 Everton - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
20:00 Kasımpaşa - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Fiorentina - Bologna İtalya Serie A S Sport 2
20:30 Osasuna - Celta Vigo İspanya La Liga S Sport
21:00 Tondela - Sporting Lisbon Portekiz Liga NOS S Sport Plus
22:00 GA Eagles - Excelsior Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 4
22:00 Botafogo RJ - Santos Brezilya Serie A Spor Smart
22:45 Lyon - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports 3
22:45 Lazio - Juventus İtalya Serie A S Sport 2
23:0 Rayo Vallecano - Alaves İspanya La Liga S Sport
23:30 Braga - Casa Pia Portekiz Liga NOS Tivibu Spor 2