Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 30 Ekim Ziraat Türkiye Kupası maç programı

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 30 Ekim Ziraat Türkiye Kupası maç programı

10:5630/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Futbol tutkunları için heyecan dolu bir gün daha! Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün dikkat çeken mücadelelerinden biri, deplasmanda Karaköprü Belediye’ye konuk olacak olan Çaykur Rizespor karşılaşması olacak. Diğer yandan Gaziantep FK ile Karabük İY arasındaki mücadele de nefesleri kesecek. Avrupa sahnesinde ise İspanya La Liga ve İtalya Serie A’da kıyasıya rekabet sürüyor. Al Ahli - Al Riyadh Suudi Arabistan Pro Lig’in dikkat çeken karşılaşması olacak. Futbolseverler “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte 30 Ekim Perşembe gününün maç programı ve detaylar.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Ziraat Türkiye Kupası maçları tüm sürüyor. Çaykur Rizespor deplasmanda Karaköprü Belediye’ye konuk oluyor. Kıyasıya mücadelenin yaşanacağı bir diğer karşılaşma Gaziantep FK - Karabük İY maçı olacak. İtalya Serie A ve Suudi Arabistan Pro Lig de heyecan dorumda. Al Ahli - Al Riyadh takımları üç puanı kapmak için yarışacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 30 Ekim bugün oynanacak maçlar.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

13:00 Karaköprü Bld. - Ç.Rizespor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

14:45 Zonguldakspor - Bodrumspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

18:00 Gaziantep FK - Karabük İY Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

20:30 Cagliari - Sassuolo İtalya Serie A S Sport Plus

20:30 Al Ahli - Al Riyadh Suudi Arabistan Pro Lig TRT Spor

20:30 Konyaspor - 12 Bingölspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

22:45 Pisa - Lazio İtalya Serie A S Sport Plus

#Ziraat Türkiye Kupası
#İtalya Serie A
#Arabistan Pro Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memura 2026 zam oranı hesaplandı: Taban maaşa 1.000 TL ilave %11 oranında toplu sözleşme artışı! Öğretmen, hemşire, polis maaş zammı...