Futbol tutkunları için heyecan dolu bir gün daha! Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün dikkat çeken mücadelelerinden biri, deplasmanda Karaköprü Belediye’ye konuk olacak olan Çaykur Rizespor karşılaşması olacak. Diğer yandan Gaziantep FK ile Karabük İY arasındaki mücadele de nefesleri kesecek. Avrupa sahnesinde ise İspanya La Liga ve İtalya Serie A’da kıyasıya rekabet sürüyor. Al Ahli - Al Riyadh Suudi Arabistan Pro Lig’in dikkat çeken karşılaşması olacak. Futbolseverler “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte 30 Ekim Perşembe gününün maç programı ve detaylar.

13:00 Karaköprü Bld. - Ç.Rizespor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

14:45 Zonguldakspor - Bodrumspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor 18:00 Gaziantep FK - Karabük İY Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

20:30 Cagliari - Sassuolo İtalya Serie A S Sport Plus 20:30 Al Ahli - Al Riyadh Suudi Arabistan Pro Lig TRT Spor