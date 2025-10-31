Futbol tutkunları için heyecan dolu bir gün daha! Trendyol Süper ve Trendyol 1. Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün dikkat çeken mücadelelerinden biri, Kocaelispor deplasmanda Rams Başakşehir'e konuk olacak. Trendyol 1. Lig'de Hatayspor ile Erzurumspor arasındaki mücadele de nefesleri kesecek. Avrupa sahnesinde ise İspanya La Liga ve Almanya Bundesliga ile Portekiz Liga'da kıyasıya rekabet sürüyor. Al Hilal - Al Shabab Suudi Arabistan Pro Lig’in dikkat çeken karşılaşması olacak. Futbolseverler “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte 31 Ekim Cuma gününün maç programı ve detaylar.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 17:50 Al Hilal - Al Shabab Suudi Arabistan Pro Lig TRT Spor 20:00 Rams Başakşehir - Kocaelispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Hatayspor - Erzurumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor 20:30 Elversberg - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3

20:30 Preussen Münster - Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 4 22:00 PSV - Fortuna Sittard Hollanda Eredivisie S Sport Plus