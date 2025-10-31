Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 31 Ekim maç programı

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 31 Ekim maç programı

31/10/2025, Cuma
31/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’de heyecan dolu bir hafta daha futbolseverleri bekliyor. Günün öne çıkan maçlarından birinde, Rams Başakşehir evinde Kocaelispor'u ağırlarken; alt ligde Hatayspor ile Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Avrupa’da ise Almanya Bundesliga, İspanya La Liga ve Portekiz Liga'da kritik mücadeleler futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Ayrıca Suudi Arabistan’da Al Hilal ile Al Shabab arasındaki dev karşılaşma da nefesleri kesecek. Sporseverler “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?” sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 31 Ekim Cuma gününün maç programı ve canlı yayın detayları.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

17:50 Al Hilal - Al Shabab Suudi Arabistan Pro Lig TRT Spor

20:00 Rams Başakşehir - Kocaelispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Hatayspor - Erzurumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:30 Elversberg - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3

20:30 Preussen Münster - Holstein Kiel Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 4

22:00 PSV - Fortuna Sittard Hollanda Eredivisie S Sport Plus

22:30 Augsburg - B.Dortmund Almanya Bundesliga S Sport Plus

23:00 Getafe - Girona İspanya La Liga S Sport Plus

23:15 Sporting Lisbon - Alverca Portekiz Liga NOS S Sport Plus

