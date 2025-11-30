Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var, 30 Kasım Pazar maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bugün hangi maçlar var, 30 Kasım Pazar maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

09:2330/11/2025, Pazar
Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Süper Lig’de Beşiktaş, Fatih Karagümrük’e konuk olacak. İngiltere Premier Lig de heyecan dorumda. Crystal Palace - Manchester Utd takımları kıyasıya mücadele edecek. İtalya Serie A’da ise Pisa - Inter karşı karşıya gelecek. İspanya La Liga ve Fransa Ligue 1’de futbol heyecanı yaşanacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 30 Kasım Pazar bugün oynanacak maçlar.

Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

13:30 Sivasspor - Boluspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

14:00 24 Erzincanspor - İnegölspor TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

14:15 PSV - Volendam Hollanda Eredivisie S Sport Plus

14:30 Lecce - Torino İtalya Serie A S Sport 2

15:00 Crystal Palace - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

15:00 Hibernian - Celtic İskoçya Premier Lig S Sport Plus

15:30 Elversberg - Darmstadt 98 Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor

15:30 Qabala - Araz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

16:00 Real Sociedad - Villarreal İspanya La Liga S Sport

16:30 SC Telstar - Feyenoord Hollanda Eredivisie S Sport Plus

17:00 Antalyaspor - Göztepe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

17:00 Strasbourg - Brest Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2

17:00 Pisa - Inter İtalya Serie A S Sport 2

17:00 Ankaragücü - Beykoz Anadolu TFF 2. Lig Sıfır TV

17:00 52 Orduspor - Giresunspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

17:00 Balıkesirspor - Uşakspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

17:00 İzmir Çoruhlu FK - Afyonspor TFF 3. Lig Bi Kanal

17:05 Aston Villa - Wolverhampton İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1

17:05 Nottingham Forest - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports 5

17:05 West Ham - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

17:30 Hamburg - Stuttgart Almanya Bundesliga S Sport Plus

18:15 Sevilla - Real Betis İspanya La Liga S Sport Plus

19:15 Angers - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 5

19:15 Le Havre - Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports 2

19:15 Lorient - Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

19:30 Eintracht Frankfurt - Wolfsburg Almanya Bundesliga S Sport Plus

19:30 Chelsea - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

20:00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Atalanta - Fiorentina İtalya Serie A S Sport 2

20:30 Celta Vigo - Espanyol İspanya La Liga S Sport Plus

21:30 Freiburg - Mainz Almanya Bundesliga S Sport Plus

22:00 Corinthians - Botafogo RJ Brezilya Serie A Spor Smart

22:45 Lyon - Nantes Fransa Ligue 1 Bein Sports 5

22:45 Roma - Napoli İtalya Serie A S Sport 2S Sport Plus

23:00 Girona - Real Madrid İspanya La Liga S Sport

23:30 Porto - Estoril Portekiz Liga NOS S Sport Plus

