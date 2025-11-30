Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Süper Lig’de Beşiktaş, Fatih Karagümrük’e konuk olacak. İngiltere Premier Lig de heyecan dorumda. Crystal Palace - Manchester Utd takımları kıyasıya mücadele edecek. İtalya Serie A’da ise Pisa - Inter karşı karşıya gelecek. İspanya La Liga ve Fransa Ligue 1’de futbol heyecanı yaşanacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 30 Kasım Pazar bugün oynanacak maçlar.
Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Trendyol Süper Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek.. İspanya La Liga’da Girona - Real Madrid takımları kıyasıya mücadele edecek. Almanya Bundesliga da da heyecan dorukta. Eintracht Frankfurt’un rakibi Wolfsburg. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 30 Kasım bugün oynanacak maçlar.
Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
13:30 Sivasspor - Boluspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
14:00 24 Erzincanspor - İnegölspor TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube
14:15 PSV - Volendam Hollanda Eredivisie S Sport Plus
14:30 Lecce - Torino İtalya Serie A S Sport 2
15:00 Crystal Palace - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
15:00 Hibernian - Celtic İskoçya Premier Lig S Sport Plus
15:30 Elversberg - Darmstadt 98 Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor
15:30 Qabala - Araz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
16:00 Real Sociedad - Villarreal İspanya La Liga S Sport
16:30 SC Telstar - Feyenoord Hollanda Eredivisie S Sport Plus
17:00 Antalyaspor - Göztepe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
17:00 Strasbourg - Brest Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
17:00 Pisa - Inter İtalya Serie A S Sport 2
17:00 Ankaragücü - Beykoz Anadolu TFF 2. Lig Sıfır TV
17:00 52 Orduspor - Giresunspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube
17:00 Balıkesirspor - Uşakspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube
17:00 İzmir Çoruhlu FK - Afyonspor TFF 3. Lig Bi Kanal
17:05 Aston Villa - Wolverhampton İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1
17:05 Nottingham Forest - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports 5
17:05 West Ham - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
17:30 Hamburg - Stuttgart Almanya Bundesliga S Sport Plus
18:15 Sevilla - Real Betis İspanya La Liga S Sport Plus
19:15 Angers - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
19:15 Le Havre - Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports 2
19:15 Lorient - Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
19:30 Eintracht Frankfurt - Wolfsburg Almanya Bundesliga S Sport Plus
19:30 Chelsea - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
20:00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Atalanta - Fiorentina İtalya Serie A S Sport 2
20:30 Celta Vigo - Espanyol İspanya La Liga S Sport Plus
21:30 Freiburg - Mainz Almanya Bundesliga S Sport Plus
22:00 Corinthians - Botafogo RJ Brezilya Serie A Spor Smart
22:45 Lyon - Nantes Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
22:45 Roma - Napoli İtalya Serie A S Sport 2S Sport Plus
23:00 Girona - Real Madrid İspanya La Liga S Sport
23:30 Porto - Estoril Portekiz Liga NOS S Sport Plus