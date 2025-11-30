Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Trendyol Süper Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. Antalyaspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek.. İspanya La Liga’da Girona - Real Madrid takımları kıyasıya mücadele edecek. Almanya Bundesliga da da heyecan dorukta. Eintracht Frankfurt’un rakibi Wolfsburg. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 30 Kasım bugün oynanacak maçlar.