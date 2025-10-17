Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 17 Ekim Cuma maç programı

10:2417/10/2025, Cuma
Futbolseverler bugün sahalarda yaşanacak heyecanın ayrıntılarını araştırıyor. Trendyol 1. Lig’de kritik mücadeleler oynanacak, futbol tutkunları ekran başına kilitlenecek. İspanya La Liga’da sahasında Espanyol’u ağırlarken, Fransa Ligue’de PSG - Strasbourg karşı karşıya gelecek. Ayrıca Azerbaycan Premier Ligi ve Almanya Bundesliga da nefes kesen karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Günün programını kaçırmak istemeyen taraftarlar bugün kimin maçı var, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtını arıyor. İşte 17 Ekim Cuma günü oynanacak maçlar listesi.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Trendyol 1. Lig’de Ümraniyespor’un konuğu Sarıyer olacak. İspanya La Liga da heyecan dorumda. Real Oviedo - Espanyol takımları kıyasıya mücadele edecek. Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ile Azerbaycan Premier Ligi’nde futbol heyecanı yaşanacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 17 Ekim Cuma bugün oynanacak maçlar.

Bugün kimin maçı var hangi maçlar oynanacak?

13:30 Shamakhi - Kapaz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

18:00 Turan - Karabağ Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

19:30 Fortuna Düsseldorf - Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3

19:30 Hannover 96 - Schalke 04 Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus

20:00 Ümraniyespor - Sarıyer Trendyol 1. Lig TRT Spor

21:30 Union Berlin - Monchengladbach Almanya Bundesliga S Sport Plus

21:45 PSG - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports 3

22:00 Real Oviedo - Espanyol İspanya La Liga S Sport Plus

