Futbolseverler bugün sahalarda yaşanacak heyecanın ayrıntılarını araştırıyor. Trendyol 1. Lig’de kritik mücadeleler oynanacak, futbol tutkunları ekran başına kilitlenecek. İspanya La Liga’da sahasında Espanyol’u ağırlarken, Fransa Ligue’de PSG - Strasbourg karşı karşıya gelecek. Ayrıca Azerbaycan Premier Ligi ve Almanya Bundesliga da nefes kesen karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Günün programını kaçırmak istemeyen taraftarlar bugün kimin maçı var, hangi maç saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtını arıyor. İşte 17 Ekim Cuma günü oynanacak maçlar listesi.
Bugün kimin maçı var hangi maçlar oynanacak?
13:30 Shamakhi - Kapaz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
18:00 Turan - Karabağ Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
19:30 Fortuna Düsseldorf - Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3
19:30 Hannover 96 - Schalke 04 Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus
20:00 Ümraniyespor - Sarıyer Trendyol 1. Lig TRT Spor
21:30 Union Berlin - Monchengladbach Almanya Bundesliga S Sport Plus
21:45 PSG - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports 3
22:00 Real Oviedo - Espanyol İspanya La Liga S Sport Plus