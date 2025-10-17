Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Trendyol 1. Lig’de Ümraniyespor’un konuğu Sarıyer olacak. İspanya La Liga da heyecan dorumda. Real Oviedo - Espanyol takımları kıyasıya mücadele edecek. Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ile Azerbaycan Premier Ligi’nde futbol heyecanı yaşanacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 17 Ekim Cuma bugün oynanacak maçlar.