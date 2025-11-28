Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Süper Lig’de Kocaelispor’un konuğu Gençlerbirliği olacak. İspanya La Liga ise Getafe - Elche takımları kıyasıya mücadele edecek. Suudi Arabistan Sampiyonlar Kupası Çeyrek Final maçında Al Ahli - Al Qadisiya kozlarını paylaşacak. İtalya Serie A, İspanya La Liga ve Fransa Ligue 1 ve Azerbaycan Premier Ligi’nde birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak.. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 28 Kasım Cuma bugün oynanacak maçlar.

1 /7 Bugünkü maç programı futbolseverler tarafından merak konusu olmayı sürdürüyor. Trendyol Süper Lig başta olmak üzere İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ile Azerbaycan Premier Ligi’nde bugün çok sayıda maçlar oynanacak. Al Ahli - Al Qadisiya takımları Suudi Arabistan Sampiyonlar Kupası Çeyrek Final maçında yarı finale çıkmak için mücadele edecek. İşte 28 Kasım bugünkü maç programı.

2 /7 Bugün oynanacak maçlar hangileri? 13:00 Kapaz - Zira Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport 17:00 Amedspor - Esenler Erokspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

3 /7 17:30 Turan - Neftçi Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport 20:00 Kocaelispor - Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

4 /7 20:00 Pendikspor - Manisa FK Trendyol 1. Lig TRT Spor 20:30 Hannover 96 - Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3

5 /7 20:30 Schalke 04 - Paderborn Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2 20:30 Al Ahli - Al Qadisiya Suudi Arabistan Sampiyonlar Kupası Çeyrek Final S Sport Plus

6 /7 22:30 Monchengladbach - Leipzig Almanya Bundesliga S Sport Plus 22:30 Sporting Gijon - Andorra İspanya La Liga 2 S Sport Plus