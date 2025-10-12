Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var hangi maçlar oynanacak? 12 Ekim Pazar günü maç takvimi ve canlı yayın bilgileri

Bugün kimin maçı var hangi maçlar oynanacak? 12 Ekim Pazar günü maç takvimi ve canlı yayın bilgileri

14:1312/10/2025, Pazar
G: 12/10/2025, Pazar
<p>Bugünkü maç programı</p>
Bugünkü maç programı

Futbol tutkunlarını yine dopdolu bir gün bekliyor! Dünya Kupası Elemeleri’nde kritik mücadeleler oynanırken, Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de de heyecan hız kesmiyor. Avrupa’da ise La Liga, Premier Lig ve Serie A’da zirve yarışları nefes kesiyor. Akşam saatlerinde sahne alacak Litvanya - Polonya 2026 Dünya Kupası Eleme maçı futbolseverlerin ilgi odağında. Hollanda, Finlandiya karşısında avantaj ararken, Hırvatistan - Cebelitarık karşılaşması da gecenin dikkat çeken mücadelelerinden biri olacak. “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun yanıtı, futbol keyfini kaçırmak istemeyenler için 12 Ekim Pazar günün tüm maç programı ve yayın bilgileriyle birlikte sizlerle!

Futbolseverlerin heyecanı bitmiyor! Dünya Kupası Elemeleri, Süper Lig ve Avrupa liglerindeki çekişmeli mücadelelerle dolu bir hafta devam ederken, gözler her an yeni bir gole çevriliyor. 2026 Dünya Kupası Eleme maçlarında Litvanya - Polonya kapışması nefes kesecekken, FiFA U20 Dünya Kupası Çeyrek Finalinde ABD'in Fas’a konuk olduğu maçta yıldızlar parlayacak. 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hırvatistan - Cebelitarık karşılaşması sürprizlere gebe olurken, Faroe Adaları - Çekya maçında da rekabet zirvede. Bugün hangi futbol maçları oynanacak, takımlar sahaya ne zaman çıkacak? diye merak edenler için, 12 Ekim Pazar günün tüm karşılaşmalarını, saatlerini ve yayın kanallarını derledik.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?

15:00 İskenderunspor - Muğlaspor TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

15:00 Kırıkkalespor - Kırşehirspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

15:00 Silifke Bld. - Niğde Bld. TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

15:30 İnegölspor - Beykoz Anadolu TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

15:30 Kepez Bld. - Bucaspor TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

15:30 Küçükçekmece Sinop - Çankaya FK TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

15:30 Silivrispor - İnegöl Kafkas TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

15:30 Yalova - Edirnespor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

15:30 Bursa Nilüfer - Galata Spor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

15:30 Eskişehir Anadolu Spor - Kütahyaspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

15:30 Alanya 1221 - Balıkesirspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

15:30 Afyonspor - Denizli İdmanyurdu Güreller TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

15:30 Uşakspor - Bornova 1877 TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

15:30 Nazilli Bld. - Tire 2021 TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

16:00 San Marino - Güney Kıbrıs 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

16:00 Gebzespor - Isparta 32 Spor TFF 2. Lig Sıfır TV

16:00 Bulvarspor - Yıldırımspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

16:00 Ayvalıkgücü Bld. - Eskişehirspor TFF 3. Lig Bi Kanal

17:15 Sporting Gijon - Racing Santander İspanya La Liga 2 S Sport

19:00 Faroe Adaları - Çekya 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

19:00 Hollanda - Finlandiya 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

19:00 İskoçya - Belarus 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

19:00 Bursaspor - Menemenspor TFF 2. Lig As TV Bursa

19:00 Fethiyespor - Adanaspor TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

19:00 24 Erzincanspor - Kastamonuspor TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

19:00 Ankaragücü - Karacabey Bld. TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

19:00 Elazığspor - Karaman FK TFF 2. Lig Sıfır TV

19:00 Orduspor - Tokat Bld. TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

21:45 Danimarka - Yunanistan 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

21:45 Hırvatistan - Cebelitarık 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

21:45 Litvanya - Polonya 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

21:45 Romanya - Avusturya 2026 Dünya Kupası Eleme S Sport Plus

23:00 ABD - Fas FiFA U20 Dünya Kupası Çeyrek Final FIFA Youtube

