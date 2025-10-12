Futbol tutkunlarını yine dopdolu bir gün bekliyor! Dünya Kupası Elemeleri’nde kritik mücadeleler oynanırken, Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de de heyecan hız kesmiyor. Avrupa’da ise La Liga, Premier Lig ve Serie A’da zirve yarışları nefes kesiyor. Akşam saatlerinde sahne alacak Litvanya - Polonya 2026 Dünya Kupası Eleme maçı futbolseverlerin ilgi odağında. Hollanda, Finlandiya karşısında avantaj ararken, Hırvatistan - Cebelitarık karşılaşması da gecenin dikkat çeken mücadelelerinden biri olacak. “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun yanıtı, futbol keyfini kaçırmak istemeyenler için 12 Ekim Pazar günün tüm maç programı ve yayın bilgileriyle birlikte sizlerle!

2 /9 Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 15:00 İskenderunspor - Muğlaspor TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube 15:00 Kırıkkalespor - Kırşehirspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube 15:00 Silifke Bld. - Niğde Bld. TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube 15:30 İnegölspor - Beykoz Anadolu TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

3 /9 15:30 Kepez Bld. - Bucaspor TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube 15:30 Küçükçekmece Sinop - Çankaya FK TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube 15:30 Silivrispor - İnegöl Kafkas TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

4 /9 15:30 Yalova - Edirnespor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube 15:30 Bursa Nilüfer - Galata Spor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube 15:30 Eskişehir Anadolu Spor - Kütahyaspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube 15:30 Alanya 1221 - Balıkesirspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube 15:30 Afyonspor - Denizli İdmanyurdu Güreller TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

5 /9 15:30 Uşakspor - Bornova 1877 TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube 15:30 Nazilli Bld. - Tire 2021 TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube 16:00 San Marino - Güney Kıbrıs 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen 16:00 Gebzespor - Isparta 32 Spor TFF 2. Lig Sıfır TV 16:00 Bulvarspor - Yıldırımspor TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

6 /9 16:00 Ayvalıkgücü Bld. - Eskişehirspor TFF 3. Lig Bi Kanal 17:15 Sporting Gijon - Racing Santander İspanya La Liga 2 S Sport 19:00 Faroe Adaları - Çekya 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen 19:00 Hollanda - Finlandiya 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen 19:00 İskoçya - Belarus 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

7 /9 19:00 Bursaspor - Menemenspor TFF 2. Lig As TV Bursa 19:00 Fethiyespor - Adanaspor TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube 19:00 24 Erzincanspor - Kastamonuspor TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube 19:00 Ankaragücü - Karacabey Bld. TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

8 /9 19:00 Elazığspor - Karaman FK TFF 2. Lig Sıfır TV 19:00 Orduspor - Tokat Bld. TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube 21:45 Danimarka - Yunanistan 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen 21:45 Hırvatistan - Cebelitarık 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen