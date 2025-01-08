Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları 2025 Bursluluk Sınavı (İOKBS) için tarih belli oldu. 2025 İOKBS, 27 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek. Bursluluk sınavında 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine 80 soru sorulacak ve 100 dakika sürecek. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise 100 soru sorulacak ve 120 dakika sürecek. Peki MEB İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman, sınav başvurusu başladı mı?

1 /6 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) adayların gündeminde yer alıyor. 2025 yılına girilmesiyle birlikte gözler 2025 İOKBS’ye çevrildi. 2024 - 2025 Eğitim ve Öğretim Dönemi'nde burs kazanmak için İOKBS sınava girecek 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri başvuru ve sınav tarihini araştırıyor. Peki, İOKBS başvuruları 2025 ne zaman alınacak? İşte İOKBS 2025 sınav tarihi!

2 /6 İOKBS BAŞVURUSU 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İOKBS başvuru tarihleri henüz MEB tarafından paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl 13 Şubat'ta başlayan İOKBS başvuruları, 1 Mart tarihinde sona ermişti. Burs başvurularının bu yıl da şubat ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.

3 /6 MEB İOKBS BURSLULUK SINAVI 2025 NE ZAMAN YAPILACAK? İOKBS, 27 Nisan 2025 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

4 /6 İOKBS SINAV GİRİŞ BELGELERİ İOKBS sınav giriş belgeleri Öğrenci Bilgi Sistemi e-Devlet uzantısı üzerinden çıkarılır. Sınav giriş belgelerini öğrenciler e-Devlet üzerinden Öğrenci Bilgi Sistemi'ne girerek çıkarabilecekler.

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5 /6 MEB BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR SINAV KAÇTA BİTİYOR? Bursluluk sınavı, MEB tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre sınav Saat: 10.00'da başlayacak ve 120 dakika yani 2 saat sürecektir.