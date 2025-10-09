5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerine dönük olarak gerçekleştirilecek 2025 MEB İOKBS bursluluk sınavı için takvim merak ediliyor. İOKBS yani bursluluk sınavı ile ilgili tarih araştırmaları hız kazandı. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınava yüzbinlerce öğrenci katılım sağlıyor. Peki, 2026 yılında yapılacak bursluluk sınavı hangi tarihte düzenlenecek? İOKBS başvuru süreci için resmi takvim açıklandı mı?