Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavı (İOKBS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce öğrenci, bursluluk sınavı tarihi ve başvuru sürecine ilişkin detayları merak ediyor. 2026 yılı için bursluluk sınavı ve başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Gözler MEB'e çevrildi. Peki MEB bursluluk sınavı ne zaman, 2026 İOKBS başvuruları ne zaman başlayacak?
5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerine dönük olarak gerçekleştirilecek 2025 MEB İOKBS bursluluk sınavı için takvim merak ediliyor. İOKBS yani bursluluk sınavı ile ilgili tarih araştırmaları hız kazandı. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınava yüzbinlerce öğrenci katılım sağlıyor. Peki, 2026 yılında yapılacak bursluluk sınavı hangi tarihte düzenlenecek? İOKBS başvuru süreci için resmi takvim açıklandı mı?
2026 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? İOKBS BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Bursuluk sınavı başvuru süreci ve sınav tarihi henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak olan 2026 sınav takvimi ile İOKBS sınavına ilişkin takvim de netleşecek. Bursluluk sınavı 27 Nisan 2025 Pazar günü yapılmıştı.
İOKBS başvuruları 3 Mart'a alınmış, sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı resmî internet adresinden ilan edilmişti.
Bursluluk sınavının 2025 yılında da nisan aylarında yapılması bekleniyor.
Başvuruların meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr resmi internet siteleri üzerinden ya da okul müdürlüklerinden gerçekleşmesi bekleniyor.
BURSLULUK SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
İOKBS bursluluk sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru soruluyor ve sınav süresi 120 dakika oluyor.
2026 İOKBS BURSU NE KADAR?
MEB bursu Ocak-Haziran 2025 dönemi için 2.015 TL olarak ödenecek. MEB bursu memur maaşlarına endeksli olarak Ocak ve Haziran aylarında yeniden belirleniyor.
İOKBS BURSU NE ZAMAN ÖDENECEK?
İOKBS öğrenci bursları, MEB'e Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilereayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.