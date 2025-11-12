Bursa su kesintisinden etkilenecek ilçeler ve su kesintisi programı BUSKİ tarafından açıklandı. Bursa’da yapılan planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde su kesintisi uygulanıyor. Nilüfer, İnegöl ve Mustafakemalpaşa ilçelerine bağlı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor. Peki Bursa su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek? İşte 12 Kasım BUSKİ su kesintisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

Bursa'da, BUSKİ tarafından gerçekleştirilen altyapı ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında 12 Kasım tarihinde bazı mahalle ve ilçelerde su kesintisi yaşanmakta. Özellikle merkez ilçe olan İnegöl ve Mustafakemalpaşa ilçesinde planlı ya da arıza kaynaklı kesintilerin olabileceği duyuruldu. İşte Bursa'da su kesintisi olacak ilçe ve mahalleler.

İNEGÖL ERTUĞRULGAZİ Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/11/2025 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 16/11/2025 18:00 Kesim Tarihi: 06/11/2025 09:00 Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi İlim, Anıl, Zorlu, Derican, Işın Sokakları ile Bülbül caddesi ve civarında 06.11.2025 - 16.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

MUSTAFAKEMALPAŞA HAMZABEY Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/11/2025 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 24/11/2025 18:00 Kesim Tarihi: 11/11/2025 09:00 Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügü Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda mevcut icmesuyu hatlarinda meydana gelebilecek arizalarin yasanmasi durumunda; Mustafakemalpasa Ilcesi, Hamzabey, Atariye, Viraca, Sevketiye, Serefiye ve Yüzbasi Sabribey Mahalleleri civari muhtelif cadde ve sokaklarda 11.11.2025 - 24.11.2025 tarihleri arasinda 09.00-18.00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir.