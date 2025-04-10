Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 Nisan 2025 tarihinde ikinci dönem büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık destekleme başvurularını almaya başladı. Yetiştiricilere 200 TL’den başlayan ve şartlara göre ilave edilen destek ödemeleri yapılacak. Peki hayvan üreticileri için destek başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberde...
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan 2024 yılı ikinci dönem büyük ve küçükbaş hayvancılık destekleme başvuruları bugünden itibaren alınacak. Yetiştiricilere 200 TL’den başlayan ve şartlara göre ilave edilen destek ödemeleri yapılacak.
Büyük ve küçükbaş hayvancılık destekleme başvuruları başladı mı, hayvan desteği başvurusu ne zaman yapılacak?
2024 yılı ikinci dönem büyükbaş (buzağı/malak) ve küçükbaş (kuzu/oğlak) hayvancılık destekleme başvuruları bugün başlayacak ve 16 Haziran'a kadar devam edecek.
Buzağı ve malaklar için başvurular bireysel veya üyesi olunan tarımsal örgüt üzerinden tamamlanacak. Bireysel başvurular il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine, tarımsal örgütler üzerinden yapılacak başvurular da üyesi olunan birlik veya kooperatife iletilecek.
Kuzu ve oğlak başvuruları ise üyesi olunan tarımsal örgüt üzerinden gerçekleştirilecek. Tarımsal örgüt olmayan illerde bireysel başvurular il veya ilçe tarım ve orman müdürlükleri üzerinden yapılacak. Her iki destekleme için birinci dönem başvurusu olan yetiştiriciler, ikinci dönem de başvuru yapmış sayılacak.
Kuzu ve Oğlak Desteği Başvuru Şartları Neler?
Destekten yararlanmak isteyen yetiştiricilerin aşağıdaki şartları sağlaması gerekiyor:
Destekleme takvim yılı içinde doğmuş olmalı,
Küpelenmiş ve TÜRKVET sistemine kayıtlı olmalı,
Doğduğu işletmede en az 120 gün (4 ay) kalmış olmalı,
Koyun-keçi vebası aşısı yapılmış ve VETBİS sistemine kaydedilmiş olmalı,
Yetiştirici, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne üye olmalı.
Ayrıca, hayvanın aynı işletme sahibine ait farklı bir işletmeye nakledilmesi durumunda da, gerekli şartlar sağlandığı sürece destek alınabiliyor.
Büyük ve küçükbaş hayvancılık destek tutarları
Temel kuzu/oğlak desteği: 200 TL / baş
Aile işletmelerinde doğan dişi kuzu ve tüm oğlaklara: +200 TL / baş
Kadın veya genç çiftçilerin işletmelerinde doğanlara: +140 TL / baş
Tarımsal örgütlere üye üreticilere: +40 TL / baş
İlave destekler, temel desteği hak eden hayvanlara ek olarak verilecektir.