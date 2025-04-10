Büyük ve küçükbaş hayvancılık destekleme başvuruları başladı mı, hayvan desteği başvurusu ne zaman yapılacak?

2024 yılı ikinci dönem büyükbaş (buzağı/malak) ve küçükbaş (kuzu/oğlak) hayvancılık destekleme başvuruları bugün başlayacak ve 16 Haziran'a kadar devam edecek.

Buzağı ve malaklar için başvurular bireysel veya üyesi olunan tarımsal örgüt üzerinden tamamlanacak. Bireysel başvurular il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine, tarımsal örgütler üzerinden yapılacak başvurular da üyesi olunan birlik veya kooperatife iletilecek.