Orijinal adıyla The Message olarak bilinen Çağrı filmi İslam'ın doğuşunu ve yayılmasını anlatan etkileyici bir yapımdır. 1976 yılında çekilen bu başarılı filmin nerede, nasıl çekildiği merak edilen bir konudur. Üzerinden 40 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen tekrar tekrar zevkle izlenen Çağrı filminin çekilmesine dair detayları derledik. Çağrı filmi ne zaman nerede, nasıl çekildi? İşte detaylar...
İslam dünyasının unutulmaz filmi olarak hafızalarda yer edinen "Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu", uzun yıllardır en beğenilen yapımlardan biri olarak izleniyor. Çağrı adlı film, 1976 yılında çekilmiş İslam dininin doğuşunu ve yayılmasını konu almaktadır.
Çağrı filmi nerede çekildi, Çağrı ne zaman çekilmiştir sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.
Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in önderliğinde İslam dininin doğuşunu beyaz perdede izleyenlerle buluşturan başarılı yapım, hem yıldız oyuncu kadrosu hem de özenle ele alınmış olay örgüsüyle dikkat çekiyor. Suriye asıllı Amerikalı Yönetmen Mustafa Akkad'ın imzasını taşıyan "Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu" filminin çekim yerleri ise arama motorlarında sık sık araştırılıyor.
ÇAĞRI FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
1976 yapımı film, İslam dininin, peygamberi olan Muhammed'in önderliğinde doğup yayılmasını anlatmaktadır. Filmin tamamına yakını Libya'da, bazı sahneleri ise Fas'ta çekilmiştir. Filmde Peygamber Muhammed'in yüzü hiç gösterilmemiş, sadece bazı olaylar onun gözüyle gösterilmiştir.
Ayrıca filmin Ar Risâlah adlı Arap versiyonu da, Çağrı filmiyle aynı anda çekilmiştir. Türkiye'de bu film patlama yapmıştır.
Film, 5 Nisan 2016 tarihi itibarıyla IMDb Top 250 listesine 121. sıradan girmiştir.
ÇAĞRI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin tamamına yakını Libya'da, bazı sahneleri ise Fas'ta çekilmiştir.
FİLMİN KONUSU NEDİR?
Çağrı'nın hikayesi, 7. yüzyılın ilk çeyreğinde Mekke'de geçmektedir.
Film, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in önderliğindeki Müslüman toplumunun Mekke'li müşrikler ile olan mücadele ve savaşlarını detaylı bir şekilde ele almaktadır. Bedir Savaşı, Uhud Savaşı ve Hendek Savaşı gibi önemli olaylar, filmde canlı ve etkileyici sahnelerle aktarılmıştır. Bu savaşlar, Müslümanların gücünü ve direnişini temsil ederken, Mekkeli müşriklerin yenilgisiyle sonuçlanır.
Çağrı, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in liderliğindeki Müslüman ordusunun sonunda Mekke'yi fethetmesini de anlatır. Bu zafer, İslam'ın yayılmasında önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir ve Müslümanların gücünü gösterir.
ÇAĞRI FİLMİ OYUNCULARI
Anthony Quinn (Hamza bin Abdülmuttalib)
Irene Papas (Hind bint Utbe)
Michael Ansara (Ebu Süfyan)
Johnny Sekka (Bilal-i Habeşi)
Michael Forest (Halid bin Velid)
André Morell (Ebu Talib)
Robert Brown (Utbe bin Rebia)
Garrick Hagon (Ammar bin Yasir)
Rosalie Crutchley (Sümeyye)
Damien Thomas (Zeyd bin Harise)
Bruno Barnabe (Ümeyye bin Halef)
Martin Benson (Ebu Cehil)
Neville Jason (Cafer)
John Bennett (İbn-i Selül)
George Camiller (Velid bin Utbe)
Donald Burton (Amr)
Nicolas Amer (Süheyl bin Amr)
Earl Cameron (Habeşistan Kralı Necaşi)
Ronald Chenery (Mus'ab)
Michael Godfrey (Barra)
Habib Ageli (Ebu Huzeyfe)
John Humphry (Asir)
Hassan Jundi (Sasani hükümdarı Kisra)
Wolfe Morris (Ebu Leheb)
Abdullah Lamrani (İkrime)
Ronald Leigh-Hunt (Bizans İmparatoru Herakleios)
Elaine Ives-Cameron (Arva)
Salem Gedara (Vahşi bin Harb)
Leonard Trolley (İpek tüccarı)
Gerard Hely (Şair Sinan)
"ÇAĞRI: İSLAMİYET'İN DOĞUŞU" FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? "ÇAĞRI: İSLAMİYET'İN DOĞUŞU" FİLMİ HANGİ ÜLKEDE ÇEKİLDİ?
"Çağrı: İslamiyet'in Doğuşu" adlı filmin çekimlerinin tamamına yakını Libya'da, bazı sahneleri ise Fas'ta çekilmiştir.