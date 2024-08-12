Canan Karatay uykusuzluk şikayeti olanlara önerdi: Melatonin hormonu için bu besinleri tüketin

Uyku, insanın genel sağlığını ve hayat kalitesini belirleyen önemli unsurlardan biridir. Uykusuzluk hastalığı insanların sağlığı ve yaşam kalitesinde belirgin bir bozulmaya neden olabilir. Ezber bozan açıklamaları nedeniyle sık sık gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, uykusuzluğun neden olduğu melatonin hormonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Melatonin hormonu nedir? Melatonin hormonunun üretimi ve salgılanmasını sağlayan epifiz bezi ne işe yarar? Uykusuzluk için nasıl beslenilmeli, hangi yiyeceklerden uzak durulmalı? İşte Karatay'dan uykusuzluk sorunu yaşayanlar için önemli bilgiler...

1 / 10 Uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zorlaştıran ya da çok erken uyanmaya ve yeniden uykuya dönememeye neden olan uykusuzluk sorunu melatonin hormonu ile ilgilidir. Prof. Dr. Canan Karatay metalonin hormonun çalışma düzeni ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uykusuzluk sorunu için çözüm önerileri haberimizde.

2 / 10 MELATONİN HORMONU NEDİR?

Melatonin hormonu uyku dengesini sağlayan hoırmon diye bilinir.

3 / 10 EPİFİZ BEZİ NEDİR?

Beyinde epifiz diye çok küçük bir organımız vardır. Bu çok önceden keşfelişmiştir. Galer epifiz organını bulmuş ama işe yaramadığını söylemiştir Bundan yıllar sonra Descartes epifizi mikroskop altında inceleyerek insanların bütün ruhunun burada olduğunu söylemiştir. Epifiz çok önemli bir endokrin organıdır.

4 / 10 Endokrin organı hormon salgılayan bir hormon demektir. Bu da melatonin hormonudur. Melatonin insan vücuduna uyku düzeni sağlayan, karanlıkta salgılanan çok önemli bir hormondur. Fakat son çalışmalarda gösterildi ki metalonin hormonu yanlız epifizde değil vücudun birçok yerinde yapılıyor.

5 / 10 MELATONİN HORMONU NERELERDE OLUŞUR?

Kemik iliğinde melatonin hormonu yapılır. Cildimizde, kan hücrelerimizde trombistilerde yapılıyor. Ve e nönemlisi bağırsaklarda yapılıyor. Melatoninin ana maddesi seratonin de bağırsaklarda yapılıyor. Mide bağırsak organımızda melatonin yapılıyor ve beyne gönderiliyor. Aynı zamanda melatonin çok güçlü bir antiimflamatuardır.

6 / 10 MELATONİNİN ETKİLERİ NELERDİR?

Melatonin vücutta meydana gelmiş olan serbest oksijen radikallerinin azalmasına yardımcı olur. Antiimflamatuardır.

7 / 10 UYKU NEDEN ÖNEMLİDİR?

Beyinde melatonin salgılanması çok önemlidir. Uyku çok önemlidir. Uyku insan sağlığı için, hastalıklar için büyük bir destektir. Bilhassa kemoterapi hastalarının, gece çalışan kişilerinin melatonin azlığı görülmektedir.

8 / 10 MELATONİN SALGILANMASI İÇİN NASIL BESLENMELİYİZ?

Bütün hayvansal gıdalarda melatonin vardır. Başta yumurta ve kuzu etinde. Türkiye'de yetişmiş kuzulardan bahsediyorum. Ördekler, kazlar bunların doğal olanları. Hindiler. Gelecek bağırsaklardadır. Melatonunin ana maddesi seratonin de bağırsaklardadır. Bunları doğal olanlardan tüketeceğiz. Suni beslenenlerden tüketmeyeceğiz.

Kış sebzeleri lahana, brokoli, karnabahar, brüksel lahanası, soğan ve turşularında melatonin yükselir.

Altın dediğimiz bademde, gümüş dediğimiz cevizde melatonin vardır. Doğal, ilaçlanmamış olmalı.

9 / 10 UYKUSUZ KALMAMAK İÇİN NELER YAPMALIYIZ?

Işıktan uzak duracağız. Yatak odasında televizyon, bilgisayar, okuma yazma olmayacak. Çübkü melatonin karanlıkta salgılanır, gündüz salgılanmaz. Melatoninin yeterli şekilde salgılanması dinç uyanmanın en önemli belirtisidir. Sabahları yorgun kalkmak melatonin kesikliğini gösterir.